Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça etkileyici bir gün olacak. Gökyüzündeki Venüs ile Jüpiter üçgeni, iş yaşamında seni daha verimli ve daha sakin bir hale getiriyor. Bu üçgenin enerjisi, adeta bir orkestra şefi gibi, attığın adımları hem planlı hem de estetik bir şekilde yönlendiriyor. İnsanlar, disiplinli tavrının arkasında saklanan zarafeti ve ince detayları fark ediyor, profesyonel ama derinlikli bu tavrın ise seni başarıya götürebilir.

Ama bu üçgenin etkileri sadece bununla sınırlı değil. İş ortamındaki prestijini yükseltirken, gelir planlamalarını da olumlu yönde etkilecek gökyüzü! Bir yatırım yapmayı düşünüyorsan, bir proje geliştirmek üzeresin ya da bir iş görüşmesine hazırlanıyorsan, bugün bu konularda daha sağlam sonuçlar alabilirsin. Çünkü Jüpiter üçgeni, çabanın karşılığını almanı sağlamaya hazırlanıyor!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, Venüs ile Jüpiter’in iyicil enerjisi, duygusal mesafeni yumuşatıyor. Partnerinle daha keyifli bir bağ kurabilir, daha derin ve anlamlı bir ilişki yaşayabilirsin. Şimdi kendini ona bırakmaya hazırsın! Tabii eğer bekarsan, hayatlarında ciddi düşüncelere yol açabilecek biriyle tanışabilirsin. Bu kişi, hayatının aşkı olabilir ya da yeni bir aşk macerasına sürükleyebilir seni. Ama her iki durumda da mutlu edeceği belli! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…