Sevgili Oğlak, bu haftanın sonu Merkür ve Jüpiter'in kozmik dansı ile iş hayatında disiplin ve stratejiyi bir araya getiriyor. Uzun süredir üzerinde düşündüğün, belki de ertelediğin konulara dikkatini çevirmen için harika bir fırsat. Projelerin en ince ayrıntılarına kadar hakim olabileceğin, sunumlarını mükemmelleştirebileceğin ya da raporlarını detaylandırabileceğin bir gün bu. Hatta belki de ekip içindeki liderlik pozisyonunu daha da güçlendirebilirsin. Yeni fikirlerin ve planların iş hayatında fark yaratmaya hazır ve hatta takdir edilmeye aday.

Finansal kararlarında ve kariyer alanında da bugün seninle olacak fırsatlar kapını çalıyor. Yatırımlar, ödemeler veya anlaşmalar konusunda iç sesin sana doğru yolu gösteriyor... Haftanın son günüde, başarı ve düzen duygusuyla dolup taşıyorsan, bu sese kulak ver! Zira bu sayede iş hayatında güç, finansal konularda özgürlük elde edebilir ve gelecek haftaya güvenle adım atabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün biraz farklı bir ton hakim. Merkür'ün enerjisi ile seni saran küçük bir sürpriz, belki de beklenmedik bir hediye ya da aklına bile gelmeyen bir jest kalbini ısıtabilir. Tam da bu noktada ilişkilerde mizah ve hafiflik öne çıkıyor. Yani bugün, aşkta beklemediğin kadar büyük bir keyif ve heyecan seni sarıyor. Yeter ki duygularını sen de açığa çıkarmaya hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…