Sevgili Oğlak, bu haftaya işlerine odaklanarak hızlı bir başlangıç yapabilirsin. Güneş ve Satürn'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, disiplinini ve kararlılığını zirveye taşıyor. Ertelenmiş işler, üzerinde bir korku oluşturmuyor, tam tersine seni daha da motive ediyor. Sabahın ilk saatlerinde bile enerjin ve üretkenliğin, etrafındakiler tarafından fark ediliyor.

Bugün, liderlik etme arzun da zirveye tırmanabilir. Bu noktada üstlerin, senin bu enerjini fark edip sana yeni bir görev verebilir, belki de önemli bir sorumluluğu tamamen sana emanet edebilir. Tam da bu noktada, kuracağın düzenle tüm gözleri üzerine çekebilir ve haftanın geri kalanında tüm ipleri eline alabilirsin. Eğer istersen, her şey senin kontrolünde ve yönetiminde olacak.

Gelelim aşka! Bugün ciddiyet ve sıcaklık arasındaki denge mükemmel bir şekilde çalışıyor. Güneş ve Satürn'den aldığın ilhamla partnerinle geleceğe dair küçük ama değerli konuşmalar yapabilirsin. Belki de hayatınla ilgili önemli kararları birlikte alabilirsin. Tabii bunun için onu hayatına dahil etmelisin. Peki, buna hazır mısın? Gelelim bekar Oğlak burçlarına! Aşk seni sararsa, kararlı tavrın ve sıcakkanlılığın ile birinin kalbini çalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…