Sevgili Oğlak, bugün Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareketine başlıyor ve bu durum, özellikle ilişkiler alanında sana 'denge' konusunu hatırlatıyor. En çok da ortaklık ilişkilerini gözden geçirmen gerekecek şimdi! Geçmişten kalan bazı konuları yeniden gündeme gelebileceğin bir güne başlıyoruz. Ancak bu sefer, bu konuların çözümü de beraberinde geliyor, bunu sakın unutma.

Öte yandan Jüpiter'in dengeli ve adil yaklaşımı ile ortaklıklarında daha adil bir paylaşım isteği içinde olduğunu hissedebilirsin. Belki de bir kontrat ya da anlaşma üzerinde yeniden düşünme ve revize etme zamanı gelmiştir. Sana her zorluktan 'Sabırla geri dön, ama güçlü çık' mesajını veren gökyüzünü dinlersen kurduğun yeni düzen ise sarsılmaz olacaktır.

Sırada aşk var! Aşk hayatına baktığımızda ise, bugün 11/11 enerji portalı senin için 'yumuşama' anlamına geliyor. Sert görünüşünün altında sakladığın kırılganlık, bugün belki de ilk kez fark ediliyor olabilir. Kalbini kapama artık... Çünkü evren, duygularını ve hassasiyetlerini gerçekten anlayabilecek biriyle karşılaşmanı sağlayabilir. Kalbinin derinlerinden gelen ses ile huzur seni kucaklayabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…