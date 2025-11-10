onedio
11 Kasım Salı Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Oğlak, bugün Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareketine başlıyor ve bu durum, özellikle ilişkiler alanında sana 'denge' konusunu hatırlatıyor. En çok da ortaklık ilişkilerini gözden geçirmen gerekecek şimdi! Geçmişten kalan bazı konuları yeniden gündeme gelebileceğin bir güne başlıyoruz. Ancak bu sefer, bu konuların çözümü de beraberinde geliyor, bunu sakın unutma.

Öte yandan Jüpiter'in dengeli ve adil yaklaşımı ile ortaklıklarında daha adil bir paylaşım isteği içinde olduğunu hissedebilirsin. Belki de bir kontrat ya da anlaşma üzerinde yeniden düşünme ve revize etme zamanı gelmiştir. Sana her zorluktan 'Sabırla geri dön, ama güçlü çık' mesajını veren gökyüzünü dinlersen kurduğun yeni düzen ise sarsılmaz olacaktır.

Sırada aşk var! Aşk hayatına baktığımızda ise, bugün 11/11 enerji portalı senin için 'yumuşama' anlamına geliyor. Sert görünüşünün altında sakladığın kırılganlık, bugün belki de ilk kez fark ediliyor olabilir. Kalbini kapama artık... Çünkü evren, duygularını ve hassasiyetlerini gerçekten anlayabilecek biriyle karşılaşmanı sağlayabilir. Kalbinin derinlerinden gelen ses ile huzur seni kucaklayabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

