Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça ilginç ve hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünde Ay ve Jüpiter'in bir araya gelmesi, iş ve özel yaşamına etki edecek önemli olayları beraberinde getiriyor.Jüpiterli kavuşum iş hayatında özellikle iş ortaklıklarını, davalarını veya sözleşmeli ilişkilerini etkileyerek, beklenmedik bir genişleme yaşanmasına neden olabilir.

Eğer bir kontrat, ihale ya da dava süreci içindeysen, bu kavuşum senin lehine olacak gibi duruyor. Şansın senden yana olduğu bu dönemde, belki de hayalini kurduğun bir projeyi hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Tabii iş hayatında dengeleri korumak ve adil bir paylaşım yapmak da bir hayli önemli başarı için!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, gökyüzü romantizmi yoğunlaştırıyor. Partnerinle duygusal bir konuşma yaparak geçmişte yaşadığın kırgınlıkları iyileştirebilirsin. Tabii eğer bekarsan, gözlerinin içine bakarak seni büyüleyecek bir yabancıyla karşılaşabilir ve ona kendini bırakmak isteyebilirsin. Unutma ki kader bazen bir bakışta gizlidir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…