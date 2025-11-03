Sevgili Oğlak, bugün Mars ile Uranüs'ün karşı karşıya gelmesi, iş hayatında bazı risklerin kapını çalmasına neden olabilir. Özellikle üzerinde çalıştığın projelerde hiç beklemediğin değişikliklerle karşılaşabilirsin. Bu durum, senin yeni bir yol çizmen gerektiğini gösteriyor. Her ne kadar gelenekselliğe bağlı kalmayı tercih etsen de bu süreçte biraz esnetmeyi öğrenmen gerekebilir.

Finansal konulara gelirsek, ortaklaşa kaynaklar, krediler ya da borçlarla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Uranüs'ün sana vermek istediği mesaj ise oldukça net: 'Güvende hissetmek için değişimi kabullen!' Bu noktada ortak kaynakların yönetiminde de ön plana çıkabilir ve dengeyi sağlayan taraf olabilirsin. Güçlenmek için değişmek şarttır belki de ne dersin?

Peki ya aşk? Aşk hayatına dair de bazı gelişmeler var. Bugün, duygularının derinleştiğini hissedebilirsin. Partnerinle aranda ani bir yüzleşme söz konusu olabilir. Geçmişte bastırdığın konular su yüzüne çıkabilir. Bu durum, ilişkinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Zor da olsa, artık eski dertler geride kalabilir. Bekar bir Oğlak burcuysan, senin için ise gizemli bir çekim söz konusu. Ancak bu yeni ilişki, kontrol etme yeteneğini zorlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…