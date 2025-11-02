Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz zorlu bir gün olabilir. Çünkü sorumluluklarının bilincinde olman gereken bir dönemdesin. Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu kare açı, seni kararlılığını ve sorumluluk bilincini sınayacak. Dışarıdan gelen cazip teklifler ise kısa süreli bir rahatlama sağlasa dahi uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağını iyice düşünmende fayda var.

Biliyoruz ki iş hayatında disiplin ve planlı hareket etmek, senin en büyük değerlerinden. Bu duruşun, çevrendeki kişilerin senin hakkındaki olumlu düşüncelerini pekiştirirken, yeni teklifler gelirken de ayrıntıları göz ardı etmemen gerektiğini unutma. Kariyerinde statü ve sürdürülebilirlik, senin için her zaman ön planda olmuştur. Bu nedenle, kısa vadeli ve abartılı kazanç vaatlerinin seni yolundan döndürebileceğini sanmıyoruz. Yine de bugün, hedefini yüksek tut!

Sıra geldi aşka! Bugün, güven ve sabır her zamankinden çok daha çekici hale gelebilir. Zira, Venüs'ün etkisinde aceleci duygusallığın, ilişkinde sorunlara yol açabililir. Bu yüzden aşka da adım adım yaklaşmaya odaklanmalısın... Aşk için bile planlı bir şekilde ilerlemeli, birlikteliğinin sonraki aşaması için detayları düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…