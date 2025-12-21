Sevgili Oğlak, bu hafta senin haftan olacak. Haftanın henüz başında Venüs'ün burcuna adım atmasıyla, kariyerindeki çekiciliğin ve itibarın tavan yapacak. Bu geçiş, yeni projelere, cazip tekliflere ve göz kamaştırıcı gelişmelere kapıları ardına kadar açıyor. İşte tam da bu noktada, kariyerindeki yükselişine hız kesmeden devam edeceğin bir hafta seni bekliyor.

Fakat, haftanın ortasında Venüs'ün bu kez de Neptün ile oluşturduğu karenin etkisi altında, iş ilişkilerinde aşırı fedakarlık yapma eğiliminde olabilirsin. Herkesin yükünü omuzlamak ise kendi sınırlarını koruyamamana neden olabilir. İşte bu da yorgunluk ve bıkınlığa sebebiyet verebilir. Dikkatli ol, iş hayatında verimliliğini düşürecek bu etki ile zor bir süreçten geçebilirsin. Tabii eğer sınırlarını korursan, başarını da korursun!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta romantizmin doruklarına çıkmasına neden olan ama bir o kadar da karmaşık bir hava esecek. İşte tam da bu noktada, partnerini adeta bir tablonun içine yerleştirebilir, idealize edebilirsin. Bu durumda, beklentilerin artabilir ve hayallere kapılabilirsin. Dikkatli ol, idealize ettiğin aşk seni hayal kırıklığına uğratabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…