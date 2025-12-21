Sevgili Oğlak, bu hafta senin için muhteşem bir hafta olacak, çünkü Venüs, haftanın başında burcuna giriş yapıyor. Bu, kariyerindeki çekiciliğini ve itibarını göklere çıkaracak bir etki yaratıyor. Venüs'ün bu göz alıcı geçişi, yeni ve heyecan verici projelere, cazip ve karşı konulamaz tekliflere ve göz kamaştırıcı gelişmelere kapıları sonuna kadar açıyor. Bu yüzden, kariyerindeki yükselişine hız kesmeden devam edeceğin bir hafta seni bekliyor.

Ancak haftanın ortasında Venüs'ün Neptün ile oluşturduğu kare etkisi altında, iş ilişkilerinde aşırı fedakarlık yapma eğiliminde olabilirsin. Herkesin yükünü omuzlamak, kendi sınırlarını koruyamamana ve dolayısıyla yorgunluk ve bıkkınlığa yol açabilir. Bu durum, iş hayatında verimliliğini düşürecek ve zorlu bir süreçten geçmene neden olabilir. Bu nedenle, dikkatli olmalı ve sınırlarını korumalısın. Unutma ki, sınırlarını koruduğun sürece, başarını da koruyabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…