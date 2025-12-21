Sevgili Oğlak, bu hafta Venüs ve Neptün arasındaki enerji dolu kare, haftanın genel atmosferini biraz karmaşıklaştırıyor. Bu iki güçlü gezegenin etkileşimi, beden-zihin bağlantını bir bulmaca haline getirebilir. Yani, kendini yorgun hissettiğinde; bu durumun fiziksel mi, yoksa duygusal mı bir yorgunluk olduğunu anlamakta zorlanabilirsin.

Belki de biraz daha fazla uyuman gerekiyordur ya da belki de duygusal yüklerinden biraz olsun hafiflemeye ihtiyacın vardır. Ancak şunu unutmaman gerekiyor ki, bu hafta dinlenmek bir kaçış yolu değil, tam anlamıyla bir ihtiyaç. Kendine biraz daha zaman ayırman, hem bedenini hem de zihnini yeniden doldurman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…