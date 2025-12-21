Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında romantizm rüzgarları eserken, bir yandan da karmaşık duyguların içinde kaybolabilirsin. Adeta bir hikayenin içindeymiş gibi hissedeceğin bu dönemde, aşkın büyüsüne kapılabilirsin. Partnerini sanki bir sanat eserinin içine yerleştirebilir, onu ideal bir aşk figürü olarak görebilirsin. Bu durum, beklentilerinin tavan yapmasına ve hayallerinle baş başa kalmana neden olabilir.

Ancak dikkatli olmalısın! Çünkü idealize ettiğin bu aşk, gerçeklerle yüzleştiğinde seni hayal kırıklığına uğratabilir. Bu yüzden, aşka dair hayallerin ve beklentilerin arasında gerçekleri göz ardı etmemelisin. Her ne kadar aşkın büyüsüne kapılmak keyifli olsa da, gerçeklerle yüzleşmek bazen acı verici olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…