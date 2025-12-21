onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Aralık - 28 Aralık Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Aralık - 28 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 22 Aralık - 28 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında romantizm rüzgarları eserken, bir yandan da karmaşık duyguların içinde kaybolabilirsin. Adeta bir hikayenin içindeymiş gibi hissedeceğin bu dönemde, aşkın büyüsüne kapılabilirsin. Partnerini sanki bir sanat eserinin içine yerleştirebilir, onu ideal bir aşk figürü olarak görebilirsin. Bu durum, beklentilerinin tavan yapmasına ve hayallerinle baş başa kalmana neden olabilir.

Ancak dikkatli olmalısın!  Çünkü idealize ettiğin bu aşk, gerçeklerle yüzleştiğinde seni hayal kırıklığına uğratabilir. Bu yüzden, aşka dair hayallerin ve beklentilerin arasında gerçekleri göz ardı etmemelisin. Her ne kadar aşkın büyüsüne kapılmak keyifli olsa da, gerçeklerle yüzleşmek bazen acı verici olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

