Sevgili Oğlak, bugün her ne kadar düzen ve disiplinli bir yaşam tarzına ihtiyaç duysan da, aslında bedeninin ve ruhunun esnekliğe daha çok ihtiyaç duyduğunu fark edeceksin. Evet, düzen önemli, ama bugün biraz daha esnek olmanın ve kendine biraz daha fazla alan tanımanın zamanı. Belki uyku saatlerini biraz daha esnek hale getirebilir, beslenme düzenini biraz daha rahatlatabilir veya iş aralarını biraz daha genişletebilirsin. Bu tür küçük değişiklikler, aslında uzun vadede sağlığına büyük bir iyilik yapacak.

Kaslarında hissettiğin yorgunluğu azaltmak için, belki biraz daha sıcak bir duş alabilir veya kısa esneme molaları verebilirsin. Bu tür küçük değişiklikler, aslında bedenine büyük bir teşekkür olacak. Ayrıca, gökyüzündeki Venüs ile Jüpiter karesi, bugün sana güzellikte sadeliğin gücünü hatırlatıyor. Belki de bugün, biraz daha sade ve doğal bir güzellik anlayışına yönelebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…