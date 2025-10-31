onedio
1 Kasım Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

1 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

31.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kaslarının çelik gibi sertliği yerine, yumuşaklığınla öne çıkacaksın. Gücünü bedensel direncinden değil, içindeki yumuşaklıktan alacaksın. Kaslarını sıkıp gerginleştirmek yerine, nefesini esnetmeye odaklanman gerekiyor. Kendini daha rahat, daha hafif hissetmek için nefes alıp vermenin ritmine kulak ver.

Bilirsin, bazen içimizde bir sıkışma hissi oluşur. Özellikle göğüs kafesinin etrafında, sanki bir şeyler bizi sıkıyor gibi hissederiz. İşte bu, kontrol etme ihtiyacının bedenimizde oluşturduğu bir yankıdır. Böyle bir durumda ne yapmalı? Hemen derin bir nefes almalı ve sonra da yavaşça bırakmalısın. İşte bu kadar basit! Her nefes alışında biraz daha rahatlayacak, her nefes verişinde biraz daha hafifleyeceksin. Bırak, nefesin seni yönlendirsin ve rahatlatsın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

