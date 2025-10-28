onedio
29 Ekim Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
29 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Neptün ve Venüs arasında oluşan tatlı mı tatlı bir bağ, seni biraz duygusal bir hale getiriyor. Bu ikili arasındaki bu hoş bağlantı, senin ruh halini etkileyerek, biraz daha hassas bir yapıya bürünmeni sağlıyor. Bu durumda enerjini başkalarına, özellikle de çevrendeki negatif enerjilere, kolaylıkla kaptırabilirsin. Ama endişelenme, her şey kontrol altında!

Biraz suya yakın olman, enerjini toparlaman için harika bir yol olabilir. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini yenilemen için su elementiyle bağlantı kurmak, sana enerji verebilir. Belki bir deniz kenarı gezintisi, belki biraz yüzme ya da sadece bir bardak su... Kim bilir? Su, senin için bugün ne tür bir iyileştirici olabilir? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

