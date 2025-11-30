Sevgili Oğlak, bu ayın başında Mars'ın burcuna yaptığı ziyaret, iş hayatında bir enerji patlaması yaratıyor. Bu enerjiyi disiplinli ve hedef odaklı bir şekilde kullanmak, kariyerinde önemli adımlar atmanı sağlayacak. Hızlı ve kararlı hareket etmek, projelerini hayata geçirirken en büyük yardımcın olacak. Bu dönemde sorumluluk almak, senin için bir yük değil, tam aksine güç haline gelecek!

Ayın ortasına geldiğimizde ise Venüs'ün burcuna yaptığı göç bu kez de iş ilişkilerindeki uyum ve güvene gözünü dikecek. Ortak projelerde stratejik ve sabırlı davranışlar sergilemek, uzun vadeli kazanç ve prestij elde etmeni sağlayacak. Enerjini dengede tutmak, planlarını etkin bir şekilde hayata geçirmeni kolaylaştıracak. Kendinden emin ve kararlı ol, her şeyi yönetebileceğin bir dönemdesin.

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatına baktığımızda ise Dolunay'ın getirdiği sürpriz ve anlamlı karşılaşmalarla duyguların değişebilir. Sürekli karşına çıkan ve seni bakışları ile bile heyecanlandıran yabancı aşkını itiraf edebilir. Ya da belki de sen ona yaklaşmaya cesaret edersin, sonunda! İlk adımı kimin attığının bir önemi yok, aşkın sürprizlerle dolu sıcak yüzü ile karşılaşmak ve mutluluğu kucaklamak üzeresin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…