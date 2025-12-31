Sevgili Oğlak, 2026'nın ilk ayına adım attığımız şu günlerde, senin için aşk rüzgarları esmeye başlıyor. Mars'ın Kova burcuna geçişi, aşk hayatında yeni bir dönemin habercisi oluyor. Bu ay, ilişkilerinde cesur adımlar atmaya başlıyorsun. Kalbinin derinliklerinde sakladığın duyguları bir kenara bırakıp kalbinin sesini dinlemeye başlıyorsun.

Bu arada bu ay, tutkulu ama aynı zamanda özgürlüğüne düşkün bir enerji seni sarıyor... İlişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem, belki de aşk hayatında ilk defa bu kadar hareketli geçiyor. Aşk, hayatına adeta bir renk patlaması yapıyor ve seni heyecanın doruklarına çıkarıyor. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…