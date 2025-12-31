Sevgili Oğlak, bu ayın henüz başında Güneş ile Mars kavuşumu, sana adeta bir süper kahraman enerjisi kazandırıyor. Bu güçlü kavuşum, seni adeta yeniden doğmuş gibi hissettiriyor ve içindeki enerjiyi dışa vurmanı sağlıyor.

Tabii bu durumda, Ocak ayı boyunca, doğru ritimle hareket ettiğinde bedeninin ne kadar sağlam ve dayanıklı olduğunu keşfedeceksin. Bu, adeta bir sporcu gibi düşünmeni ve hareket etmeni sağlayacak. Her adımını dikkatlice atarken, zorlukları nasıl kolayca aştığını da göreceksin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…