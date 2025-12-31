Sevgili Oğlak, 2026'nın ilk ayı senin için bir hayli hareketli başlıyor. Zira, bu ayın başrolünde sen varsın ve bu senin için çok özel bir zaman. Oğlak burcundaki Yeni Ay, kişisel hedeflerin ve hayallerin için güçlü bir başlangıç enerjisi taşıyor. Hayatında yeni bir sayfa açma, yeni başlangıçlar yapma vakti geldi. Şimdi kontrolü eline alıyor ve kendi kaderini belirliyorsun.

Tam da bu yüzden, Ocak ayı boyunca kararlı ve hedef odaklı olacaksın. Öyle ki rakiplerin bile senden ilham alacak ve yönlerini sana göre belirleyecekler. Zaten bu ayın enerjisi ve senin liderliğin bu yılın tonunu belirliyor. Attığın her adım, uzun vadede büyüyor ve seni hedeflerine yaklaştırıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars'ın Kova burcuna geçişi, ilişkilerinde cesur adımlar atmanı sağlıyor. Duygularını saklamaktan vazgeçiyor ve kalbinin sesini dinliyorsun. Tutkulu ama özgürlükçü bir enerji seni sarıyor ve ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Görünen o ki bu ay aşk, sana belki de ilk kez bu denli hareket katıyor ve hayatına renk geliyor. Bu ayın sonunda, kendini daha cesur, daha özgür ve daha tutkulu hissedeceksin. Sahi, aşka kapılmaya hazır mısın? Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…