Sevgili Oğlak, bu ayın başında Mars'ın senin burcuna yaptığı ziyaret, iş hayatında adeta bir enerji fırtınası yaratıyor. Bu enerjiyi disiplinli ve hedefine odaklanmış bir şekilde kullanmak, kariyerinde önemli ve belirleyici adımlar atmanı sağlayacak. Hızlı, kararlı ve bir o kadar da etkili hareket etmek, projelerini hayata geçirirken en büyük destekçin olacak. Bu dönemde sorumluluk almak, senin için bir yük olmaktan çıkıp tam aksine bir güç kaynağı haline gelecek.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Venüs'ün burcuna yaptığı göç, iş ilişkilerindeki uyum ve güvene ışık tutacak. Ortak projelerde stratejik, sabırlı ve dikkatli davranışlar sergilemek, uzun vadeli kazanç ve prestij elde etmeni sağlayacak. Enerjini dengede tutmak, planlarını etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirmeni kolaylaştıracak. Kendinden emin ve kararlı ol, her şeyi yönetebileceğin bir dönemdesin. Bu dönemde, kendi gücünü ve yeteneklerini en iyi şekilde kullan! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…