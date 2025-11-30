Sevgili Oğlak, bu ay Venüs, burcuna geçiş yapıyor. Bu, iş hayatında ve sosyal etkinliklerde temponun artacağı anlamına geliyor. Ancak bu hızlı tempo, kaslarında ve eklemlerinde yorgunluğa neden olabilir. Peki bu durumda ne yapmalı? Düzenli egzersizler, hafif yürüyüşler ve bol su tüketimi, bu yorgunluğu engellemene yardımcı olacak. Unutma, beden sağlığı ruh sağlığı için de önemli!

Ayın Dolunay zamanı ise tamamen kendine dönmelisin. Psikolojik anlamda güçlenmeye odaklanmalı ve sağlığın için iş temponu dahi biraz düşürmeye hazır olmalısın. Dur biraz dinlen, koca bir yılı geride bıraktın... Bunun bir ödülü olmalı değil mi? Ruhun kadar bedenin de bu ödülü hak ediyor unutma! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…