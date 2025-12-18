onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Seda Sayan'dan Güllü'nün Çocukları Tuğberk ve Tuğyan Hakkında Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

Seda Sayan'dan Güllü'nün Çocukları Tuğberk ve Tuğyan Hakkında Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.12.2025 - 12:18

Güllü'nün eski dostu Seda Sayan, Kobra Murat'ı ağırladığı programında Güllü'nün çocukları Tuğyan ve Tuğberk hakkında şok bir itirafta bulundu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü aylardır gündemden düşmüyor.

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü aylardır gündemden düşmüyor.

İlk başta yalnızca bir kaza zannedilen olay, delil yetersizlikleri ve ifade tutarsızlığı sebebiyle cinayet büroya taşınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda o gece evde Güllü, kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan dışında kimsenin DNA'sına rastlanmamış, Güllü'nünse bir fiziksel baskı veya itme sonucu öldürüldüğü kesinleşmişti. 

Baş şüpheli olan kızı Tuğyan, arkadaşı Sultan'ın itirafçı olması üzerine 'annesini kasten öldürmek suçlamasıyla' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  Güllü'nün oğlu Tuğberk, ablasının sevgilisi için annesini öldürmüş olabileceğini söyleyerek kafa karıştırırken, Güllü'nün kardeşleri de miras uğruna planlı bir cinayet olduğunu savunup, Tuğberk, Tuğyan ve babalarından şikayetçi olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde, Güllü'nün çocuklarıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde, Güllü'nün çocuklarıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Son programında Kobra Murat'ı konuk eden Seda Sayan, eski dostu Güllü'nün cinayetini de yorumladı. 

Yaşananlara aklının ermediğini söyleyen Seda Sayan, Güllü'nün kızı Tuğyan ve Tuğberk hakkında da yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. 

'İlk defa ekranlardan söylüyorum. Bunu Tuğyan da Tuğberk de biliyorlar. Bunu daha önce dile getirmedim ama Tuğyan ve Tuğberk, Tuğyan'ın meselesi ortaya çıkmadan önce bana haber geldiler. 'Biz sadece Seda ablamızla programa çıkmak istiyoruz' diye. Gelin dedim bende. Çünkü dediler, benim PR danışmanım Özgür Aras'tır biliyorsunuz. 

Özgür Aras beni aradı ve dedi ki; 'Tuğyan ve Tuğberk senin programına çıkmak istiyor çünkü annelerinin çok sıkıştığı, okul taksitlerini ödeyemedikleri zaman parayı sizden almışlar.' Demişler ki Seda ablaya gidelim, o bizim okul taksitlerimi bile ödemişti. 

Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama söylemek durumunda kaldım. Keşke bunlar olmasaydı, yaşanmasaydı. Üzüntümü tarif edemem. Ama baştan beri kafamıza yatmayan bir şeyler vardı. Ben konduramadım!' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın