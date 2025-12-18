Seda Sayan'dan Güllü'nün Çocukları Tuğberk ve Tuğyan Hakkında Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

Son programında Kobra Murat'ı konuk eden Seda Sayan, eski dostu Güllü'nün cinayetini de yorumladı.

Yaşananlara aklının ermediğini söyleyen Seda Sayan, Güllü'nün kızı Tuğyan ve Tuğberk hakkında da yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu.

'İlk defa ekranlardan söylüyorum. Bunu Tuğyan da Tuğberk de biliyorlar. Bunu daha önce dile getirmedim ama Tuğyan ve Tuğberk, Tuğyan'ın meselesi ortaya çıkmadan önce bana haber geldiler. 'Biz sadece Seda ablamızla programa çıkmak istiyoruz' diye. Gelin dedim bende. Çünkü dediler, benim PR danışmanım Özgür Aras'tır biliyorsunuz.

Özgür Aras beni aradı ve dedi ki; 'Tuğyan ve Tuğberk senin programına çıkmak istiyor çünkü annelerinin çok sıkıştığı, okul taksitlerini ödeyemedikleri zaman parayı sizden almışlar.' Demişler ki Seda ablaya gidelim, o bizim okul taksitlerimi bile ödemişti.

Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama söylemek durumunda kaldım. Keşke bunlar olmasaydı, yaşanmasaydı. Üzüntümü tarif edemem. Ama baştan beri kafamıza yatmayan bir şeyler vardı. Ben konduramadım!' açıklamasında bulundu.