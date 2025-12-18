Resmen Yaşlandık: Selena'nın Küçük Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş Evlilik Teklifi Aldı!

Hala televizyonda tekrarları verilen, binlerce kişi tarafından da izlenen Selena büyük ses getirmişti. Sinem Kobal ile beraber, o zamanlar küçücük olan Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'u izlemiştik.

Üç kız kardeşin en küçüğü Nazlı'yı canlandıran Dilara Kurtulmuş, dizide oynarken henüz 8 yaşındaydı!