onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Resmen Yaşlandık: Selena'nın Küçük Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş Evlilik Teklifi Aldı!

Resmen Yaşlandık: Selena'nın Küçük Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş Evlilik Teklifi Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.12.2025 - 08:55

Selena'nın küçük Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan müjdeli haber geldi. Selena'da oynarken 8 yaşında küçük bir kız olan Kurtulmuş, dün gece evlilik teklifi aldı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2006 ve 2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisi döneme damgasını vuran çocuk dizilerindendi.

2006 ve 2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisi döneme damgasını vuran çocuk dizilerindendi.

Hala televizyonda tekrarları verilen, binlerce kişi tarafından da izlenen Selena büyük ses getirmişti. Sinem Kobal ile beraber, o zamanlar küçücük olan Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'u izlemiştik. 

Üç kız kardeşin en küçüğü Nazlı'yı canlandıran Dilara Kurtulmuş, dizide oynarken henüz 8 yaşındaydı!

Dizi bittikten sonra Cansu Demirci sırra kadem bastı.

Dizi bittikten sonra Cansu Demirci sırra kadem bastı.

Yıllardır nerede olduğu ve ne yaptığı merak edilen Cansu Demirci'nin aksine Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş, dostluklarına devam etti. 

Özellikle son zamanlarda bu ikiliyi TikTok'ta çektikleri videolarla takip ediyorduk. Hatta geçtiğimiz sene Cansu Demirci'ye sitemleriyle de çok konuşulmuşlardı.

Geçtiğimiz saatlerde resmen yaşlandığımız kanıtlandı!

Geçtiğimiz saatlerde resmen yaşlandığımız kanıtlandı!

Selena'nın küçük Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'un evlilik teklifi aldığı ortaya çıktı!

Sosyal medya hesabında evlilik teklifi aldığı geceye dair birçok poz paylaşan Dilara Kurtulmuş, oldukça mutlu gözüküyordu. Her fotoğrafta da yüzüğünü gösterdi!

Hayırlı uğurlu olsun, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın