Alem Yakışıklı Görsün: Kıvanç Tatlıtuğ'un Minik Oğlu Kurt'un Spor Yaptığı Anlar "41 Kere Maşallah" Dedirtti

Lila Ceylan
17.12.2025 - 21:23

Sık sık olmasa da artık daha çok gördüğümüz Kıvanç Tatlıtuğ'un minik oğlu, birebir kopyası Kurt Efe'nin spor yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Kurt Efe'nin yakışıklılığı yine ve yeniden '41 kere maşallah' dedirtti.

Ülkemizin en yakışıklı ve en popüler erkeği Kıvanç Tatlıtuğ sadece mesleğiyle değil özel hayatındaki duruşuyla da gönlümüzü fethedenlerden biliyorsunuz!

Hafızamızın bir köşesinde her zaman Behlül olarak kalacak Kıvanç Tatlıtuğ, seneler içinde rolden role girdi, hepsinin de altından inanılmaz bir performansla kalktı!

En son Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Kurt Seyit ve Şura setinde tanıştığı Başak Dizer'le evlenmişti. O zamandan beri mükemmel koca profili çizen, Başak Dizer'e jestleri ve sırılsıklam aşık halleriyle hepimizi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Mükemmel oyunculuk ve kocalığın üstüne, 2022 yılında bir de mükemmel baba oldu.

Kurt Seyit ve Şura'da tanışmalarına istinaden çocuklarının adını Kurt Efe koyan ikili, minik Kurt Efe'yi uzun bir süre kimseciklere göstermedi. 

Yalnızca sapsarı saçlarını gördüğümüz Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez geçtiğimiz sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görmüştük. 

Gördüğümüz gibi de aşık olmuştuk, nazar duaları havada uçuşmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Kurt Efe'nin bu sefer de spor yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

