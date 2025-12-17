Alem Yakışıklı Görsün: Kıvanç Tatlıtuğ'un Minik Oğlu Kurt'un Spor Yaptığı Anlar "41 Kere Maşallah" Dedirtti
Sık sık olmasa da artık daha çok gördüğümüz Kıvanç Tatlıtuğ'un minik oğlu, birebir kopyası Kurt Efe'nin spor yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Kurt Efe'nin yakışıklılığı yine ve yeniden '41 kere maşallah' dedirtti.
Ülkemizin en yakışıklı ve en popüler erkeği Kıvanç Tatlıtuğ sadece mesleğiyle değil özel hayatındaki duruşuyla da gönlümüzü fethedenlerden biliyorsunuz!
Mükemmel oyunculuk ve kocalığın üstüne, 2022 yılında bir de mükemmel baba oldu.
Geçtiğimiz saatlerde Kurt Efe'nin bu sefer de spor yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.
