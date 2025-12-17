Masaya da Fotoğrafını Koymazsın: Arzu Sabancı'nın Geleneksel Yılbaşı Yemeğinin Detayları Aklımızı Şaşırttı!

Bugüne kadar hiç katıldığınız bir davet veya yemekte masanın tam ortasına davet sahibinin fotoğrafının yerleştirildiğini gördünüz mü? Hiç sanmıyoruz!

Ama her şeyin bir ilki vardır; yemek davetlerindeki her şeyin onun vizyonu olduğunu göstermeyi çok seven Arzu Sabancı, davet masasının tam ortasındaki ikramların yanına kendisinin çerçeveli bir fotoğrafını yerleştirtmiş!

Bu sene de Sabancı daveti pek şenlikli geçmiş anlayacağınız! Valla keşke hepimizin bu kadar yaşama hevesi olsa, ne diyelim! 😂