Masaya da Fotoğrafını Koymazsın: Arzu Sabancı'nın Geleneksel Yılbaşı Yemeğinin Detayları Aklımızı Şaşırttı!

Masaya da Fotoğrafını Koymazsın: Arzu Sabancı'nın Geleneksel Yılbaşı Yemeğinin Detayları Aklımızı Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.12.2025 - 22:01

Yılbaşı denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Arzu Sabancı, bu sene de yine kraliçeliğini konuşturdu. 

Yılın tam da o zamanı gelmişti, beklenen fotoğraflar da geldi! Arzu Sabancı, geleneksel yılbaşı yemeğindeki şok detaylarla yine aklımızı şaşırttı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yılbaşına 15 günden az kaldı! Her yer ışıl ışıl, hepimiz 2026'nın 2025'den daha iyi geçeceğine bir şekilde inanmaya çalışıyoruz!

Yılbaşına 15 günden az kaldı! Her yer ışıl ışıl, hepimiz 2026'nın 2025'den daha iyi geçeceğine bir şekilde inanmaya çalışıyoruz!

Yılbaşı denildiğinde aklımıza hemen gelen ünlüler de var tabii. Bunların başında da cemiyetin en popüler ailesi Sabancılar geliyor!

Her sene yılbaşı yemeği düzenleyen Arzu Sabancı, sosyal medyada mutlaka goygoya kurban gidiyor. Sebebiyse belli; Arzu Sabancı, yılbaşı yemeklerinde fazla özelleştirilmiş detaylar tercih ediyor. 

İsimlerinin baş harfi şeklinde kesilmiş ekmekler, özene bezene hazırlanmış marjinal isimlikler, gelin gibi giydirilmiş narlar ve nicelerinden bahsediyoruz! Bize çok absürt gelen fakat Arzu hanımı her sene çok tatmin eden detaylar bunlar...

Şimdi hazırsanız yılın tam olarak Arzu Sabancı'nın yemek düzenlediği zamanı geldi!

Şimdi hazırsanız yılın tam olarak Arzu Sabancı'nın yemek düzenlediği zamanı geldi!

Geçtiğimiz saatlerde ünlü bir patisserie'de davet veren Arzu Sabancı, kendisi için yapılan hazırlıkların tamamını tek tek paylaştı!

Normalde süslenmesine alışık olduğumuz narı bu sefer sandalyede gördük! Bu senenin teması 'şans' sanıyoruz, bu sefer isimler, dört yapraklı yoncaların içine gold detaylarla yazılmıştı.

Kraliçelik ise o dokunuştaydı!

Kraliçelik ise o dokunuştaydı!

Bugüne kadar hiç katıldığınız bir davet veya yemekte masanın tam ortasına davet sahibinin fotoğrafının yerleştirildiğini gördünüz mü? Hiç sanmıyoruz!

Ama her şeyin bir ilki vardır; yemek davetlerindeki her şeyin onun vizyonu olduğunu göstermeyi çok seven Arzu Sabancı, davet masasının tam ortasındaki ikramların yanına kendisinin çerçeveli bir fotoğrafını yerleştirtmiş! 

Bu sene de Sabancı daveti pek şenlikli geçmiş anlayacağınız! Valla keşke hepimizin bu kadar yaşama hevesi olsa, ne diyelim! 😂

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Yorum Yazın