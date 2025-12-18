Yerin Dibine Soktu: Berfu Yenenler'in Programına Katılıp Bölümün Yayınlanmasına İzin Vermeyen İsim Belli Oldu!
Yaklaşık 8 ay önce Berfu Yenenler, konuk aldığı çok ünlü bir isimle büyük sorun yaşadığını ve programı yayınlayamadığını açıklamıştı. Berfu Yenenler'in programda sürtüştüğü isim belli oldu.
O isim, Berfu Yenenler'i yerin dibine soktu!
Miss Turkey 2015 Güzellik Yarışması'nda dördüncü olan Berfu Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler'le evlenmişti.
Berfu Yenenler uzun bir süredir Talk Show Perileri'ni sunuyor biliyorsunuz!
O ismin kim olduğu aylar sonra anlaşıldı! Arem ve Arman'a konuk olan Çakal, aynı stüdyoda çekilen programla ilgili ilk kez konuştu.
