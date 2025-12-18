onedio
Yerin Dibine Soktu: Berfu Yenenler'in Programına Katılıp Bölümün Yayınlanmasına İzin Vermeyen İsim Belli Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.12.2025 - 11:14

Yaklaşık 8 ay önce Berfu Yenenler, konuk aldığı çok ünlü bir isimle büyük sorun yaşadığını ve programı yayınlayamadığını açıklamıştı. Berfu Yenenler'in programda sürtüştüğü isim belli oldu. 

O isim, Berfu Yenenler'i yerin dibine soktu!

Miss Turkey 2015 Güzellik Yarışması'nda dördüncü olan Berfu Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler'le evlenmişti.

Deli dolu, bir o kadar da komik bir aşk yaşayan ikili, ilk çocukları Kuzey'i evlendikleri sene, ikinci çocukları Mete'yi ise 2021 yılında kucağına almıştı.

Ayrı ayrı oldukça başarılı kariyerlere sahip olan ikili, nereye baksak orada gördüğümüz çiftler arasına girdi. 

Aile paylaşımları ve videolarıyla sık sık gündem olan ikili, beraber oynadıkları oyunun yanında ayrı ayrı yaptıkları YouTube programlarıyla da öne çıkıyor.

Berfu Yenenler uzun bir süredir Talk Show Perileri'ni sunuyor biliyorsunuz!

Her bölümde birbirinden ünlü konuklar ağırlayan ve sosyal medyayı kasıp kavuran Berfu Yenenler, iki ay önce Talk Show Perileri'nin yeni sezonuna başladı. 

Yaklaşık 8 ay önce ise Danla Bilic'in programına konuk olduğunda bir ünlüyle tatsız bir olay yaşadığını ve bu yüzden bölümü de yayınlamadığını açıklamıştı. 

Çekim sırasında yaşananları anlatan Berfu Yenenler, konukla sahnede birbirlerine laf sokmaya başladıklarını ve o konuğun Danla Bilic’in de çok yakından tanıdığı bir isim olduğunu belirtmişti. Yenenler 'Bildiğin kavga ettik! Allah'a havale ediyorum onu' ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

O ismin kim olduğu aylar sonra anlaşıldı! Arem ve Arman'a konuk olan Çakal, aynı stüdyoda çekilen programla ilgili ilk kez konuştu.

