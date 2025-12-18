Güllü’nün Kızı Tuğyan'ın Cezaevi Süreciyle İlgili Olay İddia: “Yan Koğuşta Son Ses Güllü Çalıyor”

Başlarda bir kaza olduğu zannedilen olayın cinayet olduğu geçtiğimiz günlerde yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkmış, Güllü'nün fiziksel bir baskı veya itme sonucu camdan düştüğü öğrenilmişti.

Baş şüpheli olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Nur Sultan Ulu'nun itirafçı olmasıyla beraber 'annesini kasten öldürme suçlamasıyla' tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, ablası ve arkadaşından şikayetçi olurken 'Ablam annemi, sevgilisi Kervan için öldürmüş olabilir' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Güllü'nün kardeşleri de Tuğberk, Tuğyan ve babalarından şikayetçi olmuş, Güllü'nün mirası için planlı bir şekilde üçü tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

Henüz Güllü'nün kim tarafından hayattan koparıldığı ortaya çıkmadı fakat geçtiğimiz saatlerde mal varlığı ortaya çıkmıştı.