onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güllü’nün Kızı Tuğyan'ın Cezaevi Süreciyle İlgili Olay İddia: “Yan Koğuşta Son Ses Güllü Çalıyor”

Güllü’nün Kızı Tuğyan'ın Cezaevi Süreciyle İlgili Olay İddia: “Yan Koğuşta Son Ses Güllü Çalıyor”

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.12.2025 - 09:34

Bircan Bali, annesi Güllü'yü kasten öldürmekle suçlanan ve cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevi süreciyle ilgili olay bir iddia ortaya attı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 Eylül'de hayatını kaybeden arabeskin usta isimlerinden Güllü'nün cinayetiyle ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

26 Eylül'de hayatını kaybeden arabeskin usta isimlerinden Güllü'nün cinayetiyle ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Başlarda bir kaza olduğu zannedilen olayın cinayet olduğu geçtiğimiz günlerde yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkmış, Güllü'nün fiziksel bir baskı veya itme sonucu camdan düştüğü öğrenilmişti. 

Baş şüpheli olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Nur Sultan Ulu'nun itirafçı olmasıyla beraber 'annesini kasten öldürme suçlamasıyla' tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. 

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, ablası ve arkadaşından şikayetçi olurken 'Ablam annemi, sevgilisi Kervan için öldürmüş olabilir' ifadelerini kullanmıştı. 

Öte yandan Güllü'nün kardeşleri de Tuğberk, Tuğyan ve babalarından şikayetçi olmuş, Güllü'nün mirası için planlı bir şekilde üçü tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

Henüz Güllü'nün kim tarafından hayattan koparıldığı ortaya çıkmadı fakat geçtiğimiz saatlerde mal varlığı ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Magazin dünyasının tanınan ve iddialarıyla gündeme oturan isimlerinden biri olan Bircan Bali, Tuğyan hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Magazin dünyasının tanınan ve iddialarıyla gündeme oturan isimlerinden biri olan Bircan Bali, Tuğyan hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Bircan Bali, Güllü'nün kızı Tuğyan'ın 4 kişilik bir koğuşta kaldığını ve yemek yemediğini belirtirken, yan koğuşunda son sesle Güllü şarkıları çalındığını iddia etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
8
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın