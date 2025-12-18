Mirası İçin Öldürüldüğü İddia Edilen Güllü'nün Mal Varlığı Belli Oldu!
Kaynak: https://www.dha.com.tr/yerel-haberler...
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, dosyada bu kez “miras” başlığı ve mal varlığı detayları öne çıktı. Aile içinden gelen suç duyurusu iddialarının gündeme gelmesinin ardından, DHA'nın haberine göre, savcılığın banka–sigorta hesapları ve Çınarcık’taki taşınmazlar üzerine başlattığı inceleme sonucu Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı.
Kaynak:DHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter, annelerinin vefatından yalnızca 4 gün sonra BES hesabındaki parayla ilgili işlem yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DHA'nın haberine göre, bu iddiaların ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, “miras” başlığı altında Güllü’nün banka ve hayat sigortası hesaplarıyla ilgili inceleme başlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın