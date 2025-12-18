onedio
Mirası İçin Öldürüldüğü İddia Edilen Güllü'nün Mal Varlığı Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
18.12.2025 - 08:50

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, dosyada bu kez “miras” başlığı ve mal varlığı detayları öne çıktı. Aile içinden gelen suç duyurusu iddialarının gündeme gelmesinin ardından, DHA'nın haberine göre, savcılığın banka–sigorta hesapları ve Çınarcık’taki taşınmazlar üzerine başlattığı inceleme sonucu Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı.

Kaynak:DHA

Kaynak: https://www.dha.com.tr/yerel-haberler...
İddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter, annelerinin vefatından yalnızca 4 gün sonra BES hesabındaki parayla ilgili işlem yaptı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşirken, dosyaya bu kez ailesinin miras iddiası damga vurdu. Yalova’da yaşanan olayın ardından hem adli süreç hem de aile içindeki suçlamalar kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter hakkında, “miras için öldürme” iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukatları aracılığıyla yapılan başvuruda, olayın sadece şüpheli bir ölüm değil, aynı zamanda miras bağlantılı bir cinayet olabileceği öne sürüldü.

Ancak edinilen bilgilere göre, Güllü’nün kardeşlerinin dosyaya müdahil olma talebi, yasal olarak mirasçı sıfatları bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Miras iddiasının detaylarından bahsetmiştik:

DHA'nın haberine göre, bu iddiaların ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, “miras” başlığı altında Güllü’nün banka ve hayat sigortası hesaplarıyla ilgili inceleme başlattı.

İlk tespitlerde bazı bankalarda 250–850 TL aralığında birikimler olduğundan söz edilirken, annesinden kalan ve üzerine kayıtlı Çınarcık’ta 2 evi bulunduğu da dosyaya yansıdı. Ayrıca Tuğberk Yağız Gülter’in ifadesinde maddi durumları olmadığı gerekçesiyle avukatlarına da para vermediklerini söylediği kayda geçti.

