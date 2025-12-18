Mirası İçin Öldürüldüğü İddia Edilen Güllü'nün Mal Varlığı Belli Oldu!

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşirken, dosyaya bu kez ailesinin miras iddiası damga vurdu. Yalova’da yaşanan olayın ardından hem adli süreç hem de aile içindeki suçlamalar kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter hakkında, “miras için öldürme” iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukatları aracılığıyla yapılan başvuruda, olayın sadece şüpheli bir ölüm değil, aynı zamanda miras bağlantılı bir cinayet olabileceği öne sürüldü.

Ancak edinilen bilgilere göre, Güllü’nün kardeşlerinin dosyaya müdahil olma talebi, yasal olarak mirasçı sıfatları bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.