Özlem Öz'ün "Müslüman Olduğumuz İçin Yılbaşı Kutlamıyoruz" Sözleri Gündeme Oturdu

Ecem Dalgıçoğlu
17.12.2025 - 14:39

Magazin dünyasının en çok konuşulan fenomenlerinden Özlem Öz, son dönemde lüks yaşantısı, sık sosyal medya paylaşımları ve “çocuk sahibi olma/olmama” konusundaki açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Paylaşımlarında zaman zaman ev turları ve aile hayatına dair içeriklere yer veren Özlem Öz, son olarak Özcan Deniz'le davalık olmuştu. 

Özcan Deniz’in avukatının açıklama yapmasının ardından ünlü şarkıcının Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz’e dava açtığı ortaya çıkmış; söz konusu videoda Özlem Öz, emlakçının “20’ye yakın evi var” şeklindeki iddiası yüzünden gündemi karışmıştı.

Bir diğer gündem ise Özlem Öz’ün yılbaşı konusundaki açıklaması oldu. Kızıyla yaptığı bir paylaşımda “Müslüman olduğumuz için yılbaşını kutlamıyoruz” şeklinde konuşan ismin o sözleri gündeme oturdu.

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım:

Kızıyla yaptığı paylaşımla süslemeleri gösteren Özlem Öz'ün "Müslüman olduğumuz için yılbaşını kutlamıyoruz” ifadeleri dikkat çekmişti.

Kızıyla yaptığı paylaşımla süslemeleri gösteren Özlem Öz'ün "Müslüman olduğumuz için yılbaşını kutlamıyoruz” ifadeleri dikkat çekmişti.

Kızının 'Yılbaşını eskiden kutlamıştık' sözleri ise Özlem Öz'ün eski paylaşımlarını yeniden gündeme taşıdı.

X kullanıcılarının yorumları gecikmedi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

