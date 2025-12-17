Özlem Öz'ün "Müslüman Olduğumuz İçin Yılbaşı Kutlamıyoruz" Sözleri Gündeme Oturdu

Magazin dünyasının en çok konuşulan fenomenlerinden Özlem Öz, son dönemde lüks yaşantısı, sık sosyal medya paylaşımları ve “çocuk sahibi olma/olmama” konusundaki açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Paylaşımlarında zaman zaman ev turları ve aile hayatına dair içeriklere yer veren Özlem Öz, son olarak Özcan Deniz'le davalık olmuştu.

Özcan Deniz’in avukatının açıklama yapmasının ardından ünlü şarkıcının Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz’e dava açtığı ortaya çıkmış; söz konusu videoda Özlem Öz, emlakçının “20’ye yakın evi var” şeklindeki iddiası yüzünden gündemi karışmıştı.

Bir diğer gündem ise Özlem Öz’ün yılbaşı konusundaki açıklaması oldu. Kızıyla yaptığı bir paylaşımda “Müslüman olduğumuz için yılbaşını kutlamıyoruz” şeklinde konuşan ismin o sözleri gündeme oturdu.