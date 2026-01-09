Ocak 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Dünya çapında tanınan otomobil markası Cupra, yeni yılın ilk ayına özel fiyatlarını açıkladı. Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Formentor, geçtiğimiz yılın son ayında 2.571.000 TL başlangıç fiyatıyla müşterilere sunuluyordu. Ocak 2026'da ise TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

Uyarı: Cupra tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda listelenmiştir. Bu fiyatlar, markanın resmi web sitesinden alınmış olup dönemli kampanyalar, ödeme şekilleri ve seçilen ek özelliklere göre değişiklik gösterebilir.