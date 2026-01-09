Ocak 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
Volkswagen Grubu bünyesinde yer alan Cupra, yeni yılda güncellenen fiyatlarını duyurdu. 2018'de İspanyol otomobil üreticisi SEAT'tan ayrılan, sportif ve zarif tasarımlarıyla otomobil severlerin dikkatini çene Cupra, tamamen elektrikli Born ve Terramar, Formentor, Leon, Ateca modelleri dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Ocak ayında Cupra'nın Ateca, Born, Leon, Terramar ve Formentor modellerinin yeni fiyatları ne oldu?
İşte, Cupra'nın Ocak ayı için güncellenmiş fiyat listesi:
Cupra Fiyat Listesi: Ocak 2026
Cupra Terramar Fiyat Listesi Ocak 2026
Cupra Born Fiyat Listesi Ocak 2026
Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Ocak 2026
Yeni Cupra Formentor Fiyat Listesi Ocak 2026
