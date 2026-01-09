onedio
Ocak 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 15:06

Volkswagen Grubu bünyesinde yer alan Cupra, yeni yılda güncellenen fiyatlarını duyurdu. 2018'de İspanyol otomobil üreticisi SEAT'tan ayrılan, sportif ve zarif tasarımlarıyla otomobil severlerin dikkatini çene Cupra, tamamen elektrikli Born ve Terramar, Formentor, Leon, Ateca modelleri dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Ocak ayında Cupra'nın Ateca, Born, Leon, Terramar ve Formentor modellerinin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Cupra'nın Ocak ayı için güncellenmiş fiyat listesi:

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
Cupra Fiyat Listesi: Ocak 2026

Dünya çapında tanınan otomobil markası Cupra, yeni yılın ilk ayına özel fiyatlarını açıkladı. Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Formentor, geçtiğimiz yılın son ayında  2.571.000 TL başlangıç fiyatıyla müşterilere sunuluyordu. Ocak 2026'da ise TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Uyarı: Cupra tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda listelenmiştir. Bu fiyatlar, markanın resmi web sitesinden alınmış olup dönemli kampanyalar, ödeme şekilleri ve seçilen ek özelliklere göre değişiklik gösterebilir. 

Cupra Terramar Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse - MY25 Noter (Tescil) Harcı Öncesi Tavsiye Edilen Fiyat: 3.025.000 TL I MY25 Noter (Tescil) Harcı Dahil Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 3.030.018 TL

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme - MY25 Noter (Tescil) Harcı Öncesi Tavsiye Edilen Fiyat: 3.559.000 TL I MY25 Noter (Tescil) Harcı Dahil Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 3.564.908 TL 

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line - MY25 Noter (Tescil) Harcı Öncesi Tavsiye Edilen Fiyat: 4.129.000 TL I MY25 Noter (Tescil) Harcı Dahil Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 4.135.858 TL 

Cupra Born Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh - MY24 Noter (Tescil) Harcı Öncesi Tavsiye Edilen Fiyat: 2.189.029 TL I MY24 Noter (Tescil) Harcı Dahil Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.192.666 TL 

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line - MY25 Noter (Tescil) Harcı Öncesi Tavsiye Edilen Fiyat: 2.989.000 TL I MY25 Noter (Tescil) Harcı Dahil Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.993.958 TL 

Yeni Cupra Formentor Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme - MY25 Noter (Tescil) Harcı Öncesi Tavsiye Edilen Fiyat: 3.025.000 TL I MY25 Noter (Tescil) Harcı Dahil Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 3.030.018 TL 

  • Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line - MY25 Noter (Tescil) Harcı Öncesi Tavsiye Edilen Fiyat: 3.329.000 TL I MY25 Noter (Tescil) Harcı Dahil Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 3.334.525 TL 

  • Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse - MY25 Noter (Tescil) Harcı Öncesi Tavsiye Edilen Fiyat: 2.574.000 TL I MY25 Noter (Tescil) Harcı Dahil Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.578.267 TL 

  • Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive - MY25 Noter (Tescil) Harcı Öncesi Tavsiye Edilen Fiyat: 6.001.000 TL I MY25 Noter (Tescil) Harcı Dahil Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 6.010.961 TL 

(OCAK AYINA ÖZEL FIRSATLARLA)

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
