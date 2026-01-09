MG Fiyat Listesi Ocak 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

SUV modelleri ile Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirilmiş olan Morris Garages, yeni yılda güncellenen fiyat listelerini otomobil severlerin beğenisine sundu. Markanın, 'Stoklarla Sınırlı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları' ve nakit alım kampanyalarını sizin için inceledik. MG'nin resmi internet sitesinde alınan fiyat listeleri içeriğimizde yer alıyor.

Uyarı: MG markası tarafından belirlenen fiyatlar, dönemlik veya sınırlı sayıdaki kampanyalar, opsiyonlar ve ödeme şekillerine göre değişebilir.