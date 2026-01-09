onedio
MG Fiyat Listesi Ocak 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
09.01.2026 - 15:06

Morris Garages, yeni yılda güncellenen fiyatlarını açıkladı. 1924 yılında otomobil sektörüne adım atan MG, ilk yıllarda çift kapılı ve üstü açık spor otomobil modelleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Otomobil sektörüne bir hayli hızlı bir giriş yapan MG, 1933 yılında ilk rekorunu kırdı. 2007 yılında ise SAIC Motor bünyesinde faaliyete geçti. Peki, Ocak ayında Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, MG'nin Ocak ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
MG Fiyat Listesi

SUV modelleri ile Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirilmiş olan Morris Garages, yeni yılda güncellenen fiyat listelerini otomobil severlerin beğenisine sundu. Markanın, 'Stoklarla Sınırlı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları' ve nakit alım kampanyalarını sizin için inceledik. MG'nin resmi internet sitesinde alınan fiyat listeleri içeriğimizde yer alıyor. 

Uyarı: MG markası tarafından belirlenen fiyatlar, dönemlik veya sınırlı sayıdaki kampanyalar, opsiyonlar ve ödeme şekillerine göre değişebilir. 

MG Yeni HS Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni HS Benzin - 2.686.000 TL I Stoklarla Sınırlı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.386.000 TL

MG7 Passion Fiyat Listesi Ocak 2026

  • MG7 Passion Benzin - 2.900.000 TL

MG7 Excellence Fiyat Listesi Ocak 2026

  • MG7 Excellence Benzin - 3.105.000 TL I Nakit İndirimli Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.925.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - 3.210.000 TL I Nakit İndirimli Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 3.035.000 TL

