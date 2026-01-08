Ocak 2026 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil devi SEAT, yeni yılda güncellenen fiyatlarını duyurdu. Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren SEAT, yıllar geçse de popülerliğini koruyan ve yenilenen tarzıyla dikkatleri üzerine çeken modellerinden Ibiza ile bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye hazır. Peki, Ocak ayında SEAT'ın Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte Seat'ın Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi