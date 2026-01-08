onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ocak 2026 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Ocak 2026 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Seat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 15:05

İspanyol otomobil devi SEAT, yeni yılda güncellenen fiyatlarını duyurdu. Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren SEAT, yıllar geçse de popülerliğini koruyan ve yenilenen tarzıyla dikkatleri üzerine çeken modellerinden Ibiza ile bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye hazır. Peki, Ocak ayında SEAT'ın Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte Seat'ın Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seat Fiyat Listesi

Seat Fiyat Listesi

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, yılın ilk fiyat listelerini yayımladı. Markanın güncellen fiyat listesinde yer alan SEAT Ibiza 1.601.646 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

UYARI: SEAT tarafından duyurulan 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatların, dönemsel ya da sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlar doğrultusunda değişiklik gösterebileceğini ise unutmayınız. 

Seat İbiza Fiyat Listesi Ocak 2026

Seat İbiza Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.601.646 TL 

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR -  1.721.846 TL

Seat Leon Fiyat Listesi Ocak 2026

Seat Leon Fiyat Listesi Ocak 2026
  • 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR - 2.363.910 TL

Seat Arona Fiyat Listesi Ocak 2026

Seat Arona Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.691.796 TL 

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.801.979 TL

Seat Ateca Fiyat Listesi Ocak 2026

Seat Ateca Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience - 2.583.275 TL 

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSGFR 'Dark Edition' - 2.838.700 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın