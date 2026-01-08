Ocak 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, yeni yılda güncellenen fiyatlarını duyurdu. 1954 yılından beri güç ve dayanıklılık vadeden modelleriyle dikkatleri üzerine çeken marka, ülkemizde SUV otomobilleriyle adından söz ettiriyor. Sürücüsüne sunduğu kalite standartları ve yüksek performansıyla da segmentinde öne çıkıyor. Peki, SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri Ocak ayında ne kadar oldu?

İşte, SsangYong Ocak ayı fiyat listesi: