Ocak 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 15:00

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, yeni yılda güncellenen fiyatlarını duyurdu. 1954 yılından beri güç ve dayanıklılık vadeden modelleriyle dikkatleri üzerine çeken marka, ülkemizde SUV otomobilleriyle adından söz ettiriyor. Sürücüsüne sunduğu kalite standartları ve yüksek performansıyla da segmentinde öne çıkıyor. Peki, SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri Ocak ayında ne kadar oldu? 

İşte, SsangYong Ocak ayı fiyat listesi:

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
SsangYong Fiyat Listesi

Güney Koreli otomobil devi SsangYong, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden Actyon, Ocak ayında 3.158.870 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Uyarı: SSsangYong tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesini' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatların, dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini ise unutmayın.

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2025) - 2.440.558 TL

Ssangyong Musso EV Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Musso EV 4x2 Elektrikli ( 2025 ) - 2.460.000 TL

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Ocak 2026

  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (2025) - 3.158.870 TL

  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (Panoramik Cam Tavan) (2025) - 3.458.870 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Ocak 2026

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) - 2.793.870 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) - 2.958.870 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Ocak 2026

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.914.064 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 2.800.170 TL

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Ocak 2026

  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2025) - 2.258.870 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Ocak 2026

  • TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2025) - 1.788.870 TL

