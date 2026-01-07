Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Nissan, yeni yılda güncellenen fiyatlarını duyurdu. Ülkemizde SUV segmentinin önde gelen modellerinden olan Qashqai, 2025 yılında yenilenen tarzı ile Ocak ayında da dikkat çekti. Qashqai hybrid ve elektrikli modellerinde de yer alan kampanyalar ise alıcının beğenisini toplamaya hazır. Peki, Ocak ayında Nissan Juke, Qashqai ePower ve XTrail'in fiyatları ne oldu?

İşte, Nissan'ın Ocak ay güncel fiyat listesi