onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 16:49

Japon otomobil devi Nissan, yeni yılda güncellenen fiyatlarını duyurdu. Ülkemizde SUV segmentinin önde gelen modellerinden olan Qashqai, 2025 yılında yenilenen tarzı ile Ocak ayında da dikkat çekti. Qashqai hybrid ve elektrikli modellerinde de yer alan kampanyalar ise alıcının beğenisini toplamaya hazır. Peki, Ocak ayında Nissan Juke, Qashqai ePower ve XTrail'in fiyatları ne oldu?

İşte, Nissan'ın Ocak ay güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nissan Fiyat Listesi: Ocak 2026

Nissan Fiyat Listesi: Ocak 2026

Japon otomobil devi Nissan, 2 Ocak'tan itibaren geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listelerini' yayımladı. Nissan Qashqai, Ocak ayına özel indirimli fiyatlarla 1.999.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Uyarı: Nissan tarafından belirlenen ve resmi internet sitesinden alınan fiyatları aşağıda bulabilirsin. Ancak fiyatların aylık kampanyalar, ödeme yöntemleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini de bilmelisiniz! 

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Ocak 2026

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.321.100 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.999.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.862.900 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.386.700 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.236.500 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.963.700 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.330.700 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.050.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.437.900 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.148.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.464.800 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.172.800 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.571.800 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.270.700 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Ocak 2026

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Ocak 2026

  • e-POWER 190PS Skypack 3.116.500 TL

  • e-POWER 190PS N-Design 3.222.900 TL

  • e-POWER 190PS Platinum 3.318.200 TL

  • e-POWER 190PS Platinum Premium 3.429.700 TL

(Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan Juke Fiyat Listesi Ocak 2026

Nissan Juke Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.616.400 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.549.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.985.400 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.798.400 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.071.500 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.885.800 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.190.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.190.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.265.600 TL

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Ocak 2026

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 3.997.800 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.200.800 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 4.413.400 TL I Ocak Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 4.138.200 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Ocak 2026

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.151.800 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.317.600 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.267.600 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.431.700 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.381.700 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.503.800 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.453.800 TL

  • EV L1 Tekna+ 2.099.300 TL

  • EV L2 Tekna 2.078.500 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Ocak 2026

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Ocak 2026

  • EV Designpack 2.367.100 TL

  • EV Platinum 2.417.600 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın