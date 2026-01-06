onedio
Ocak 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 16:23

Japon otomobil devi Toyota, yılın ilk zamlı fiyatlarını duyurdu. 1937 yılından beri değişmeyen kalitesi ile adından söz ettiren Toyota, güvenilirlik standartlarıyla ve motor performansıyla da otomobil endüstrisindeki liderliğini sürdürüyor. Avrupa'nın en popüler otomobil markalarından Toyota, SUV hibrit modelleri Türkiye'de de otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yerini alıyor. Peki, Ocak ayında Toyota'nın Corolla, Yeni Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, CHR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
Toyota Fiyat Listesi

Japon otomobil devi Toyota, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın 2026 model otomobillerinin Ocak ayına özel kampanyaları ise otomobil piyasasında rekabeti kızıştırmaya hazır. Toyota'nın 'Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz.

Uyarı: Toyota tarafından belirlenen ve markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatların sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme yöntemleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmayınız! 

Toyota Corolla Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.650.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.850.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.924.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.159.500 TL

(Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.377.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.446.000 TL l Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyat: 2.266.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.714.000 TL l Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyat: 2.379.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.833.000 TL l Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyat: 2.544.000 TL

Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.484.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.720.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.157.000 TL

(Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT** 2.090.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.420.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.755.000 TL

  • 1.8 Hybrid GR Sport e-CVT 2.870.000 TL 

(Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.115.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.419.500 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.419.500 TL 

(Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.203.000 TL

  • 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT 2.531.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 2.555.000 TL 

(Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.878.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.182.500 TL

(Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 12.000.000 TL 

(Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Toyota Hilux Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2.455.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 3.860.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 4.145.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 4.995.000 TL 

(Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Toyota Proace City Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.544.500 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.743.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.832.000 TL

(Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 D Vision M/T 1.183.000 TL

  • 1.5 D Dream M/T 1.235.000 TL

(Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
