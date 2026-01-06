Ocak 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Toyota, yılın ilk zamlı fiyatlarını duyurdu. 1937 yılından beri değişmeyen kalitesi ile adından söz ettiren Toyota, güvenilirlik standartlarıyla ve motor performansıyla da otomobil endüstrisindeki liderliğini sürdürüyor. Avrupa'nın en popüler otomobil markalarından Toyota, SUV hibrit modelleri Türkiye'de de otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yerini alıyor. Peki, Ocak ayında Toyota'nın Corolla, Yeni Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, CHR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi