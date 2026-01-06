Ocak 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Ocak ayında geçerli fiyatlarını açıkladı. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından yayımlanan fiyat listesinde Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145, 2.550.000 TL'den başlayan fiyatlarla yer aldı. Markanın lansmana özel fiyatları ise geçtiğimiz aya göre 175.000 TL'lik artışla 2.375.000 TL'den alıcıya avantaj sağlamaya devam ediyor.

Uyarı: Citroen tarafından belirlenen fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Ancak markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatların dönemlik kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini unutmayın!