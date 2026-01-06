onedio
Ocak 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Citroen
06.01.2026 - 16:23

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Ocak ayı fiyat listesini yayınladı. Stellantis grubunun çatısı altında faaliyet gösteren Citroen, yılın ilk ayından itibaren; ülkemizde en çok satılanlar listesinde yer alan C serisinin C3, C4 ve C5 modelleriyle adından söz ettirmeye hazır. Markanın geçtiğimiz ay lansman fiyatlarıyla listelerde yerini alan modeli Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 ise otomobil tutkunlarının radarında! Peki, Ocak ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları nasıl şekillendi?

İşte, Citroen'in Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Citroen Fiyat Listesi: Ocak 2026

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Ocak ayında geçerli fiyatlarını açıkladı. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından yayımlanan fiyat listesinde Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145, 2.550.000 TL'den başlayan fiyatlarla yer aldı. Markanın lansmana özel fiyatları ise geçtiğimiz aya göre 175.000 TL'lik artışla 2.375.000 TL'den alıcıya avantaj sağlamaya devam ediyor. 

Uyarı: Citroen tarafından belirlenen fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Ancak markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatların dönemlik kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini unutmayın! 

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.440.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.420.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Max 1.498.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.478.000 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Plus 1.874.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max 2.048.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 1.653.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 1.756.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.880.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2.066.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 2.036.000 TL

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 115 KW Max 2.103.000 TL

Citroen C4 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.858.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.828.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2.045.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 145 HP - ë-DCS6 Max 2.156.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 115 KW Max 2.136.000 TL

Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus - 2.550.000 TL I Lansmana Özel Fiyat: 2.375.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.700.000 TL

Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 157 kW Plus - 2.330.000 TL

  • 157 kW Max - 3.100.000 TL

Citroen Yeni Ami Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 6 kW Elektrik Motor Yeni Ami 2026 581.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 541.000 TL (Model Yılı 2026)

Citroen Ami Peps Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps 585.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 545.000 TL

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel You 1.431.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.659.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You 1.561.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 1.714.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.846.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 1.270.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 1.345.000 TL

