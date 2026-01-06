Ocak 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Fransız otomobil üreticisi Citroen, Ocak ayı fiyat listesini yayınladı. Stellantis grubunun çatısı altında faaliyet gösteren Citroen, yılın ilk ayından itibaren; ülkemizde en çok satılanlar listesinde yer alan C serisinin C3, C4 ve C5 modelleriyle adından söz ettirmeye hazır. Markanın geçtiğimiz ay lansman fiyatlarıyla listelerde yerini alan modeli Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 ise otomobil tutkunlarının radarında! Peki, Ocak ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları nasıl şekillendi?
İşte, Citroen'in Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Citroen Fiyat Listesi: Ocak 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Ocak 2026
Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ocak 2026
Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Ocak 2026
Citroen C4 X Fiyat Listesi Ocak 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Ocak 2026
Citroen C4 Fiyat Listesi Ocak 2026
Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Ocak 2026
Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ocak 2026
Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Ocak 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Citroen Yeni Ami Fiyat Listesi Ocak 2026
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Ocak 2026
Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Ocak 2026
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın