Ocak 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

İtalyan otomobil devi FIAT, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'de en çok satan otomobiller arasında yerini alan Fiat Egea Sedan ve Cross modellerinin yanında Grande Panda de bu ay dikkat çekti. Markanın yenilenen fiyatları kadar, kampanyaları da alıcının beğenisini toplayacak gibi görünüyor. Peki, Ocak ayında Fiat Egea Sedan, Egea Cross, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Fiat'ın Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyatları