onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ocak 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Ocak 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 16:22

İtalyan otomobil devi FIAT, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'de en çok satan otomobiller arasında yerini alan Fiat Egea Sedan ve Cross modellerinin yanında Grande Panda de bu ay dikkat çekti. Markanın yenilenen fiyatları kadar, kampanyaları da alıcının beğenisini toplayacak gibi görünüyor. Peki, Ocak ayında Fiat Egea Sedan, Egea  Cross, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Fiat'ın Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ocak 2026 Fiat Fiyat Listesi

Ocak 2026 Fiat Fiyat Listesi

İtalyan otomobil devi Fiat, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın 6 Ocak 2026'dan 2 Şubat 2026'ya kadar geçerli 'Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. 

Türkiye'nin popüler otomobillerinden Egea Sedan, 2026 yılına kampanyaları ve 1.369.900 TL'den başlayan fiyatlarıyla dikkat çekti. 

Uyarı: Fiat'ın resmi internet sitesinden alınan fiyatların dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmayınız! 

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ocak 2026

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ocak 2026

Fiat Egea Sedan Easy

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Easy Manuel Dizel 1.509.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.369.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Easy Otomatik Dizel 1.699.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.599.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.569.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.429.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Urban Otomatik Dizel 1.739.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.639.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Lounge Manuel Dizel 1.629.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.489.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Lounge Otomatik Dizel 1.769.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.699.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ocak 2026

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ocak 2026

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.319.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.269.900 TL

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.679.900 TL Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.629.900 TL

Fiat Egea Cross Urban

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Urban Manuel Benzinli 1.379.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.329.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Urban Otomatik Dizel 1.719.900 TL Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.669.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.439.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.389.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.789.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.739.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Limited Manuel Benzinli 1.499.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.449.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Limited Otomatik Dizel 1.949.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.899.900 TL

Grande Panda Fiyat Listesi Ocak 2026

Grande Panda Fiyat Listesi Ocak 2026

Grande Panda Elektrikli Fiyat Listesi

  • 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima La Prima Otomatik Elektrikli 1.449.900 TL

Grande Panda Hybrid Fiyat Listesi

  • 1.2 MHEV 110HP eDCT Icon Otomatik Elektrikli - Benzinli 1.649.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.549.900 TL

  • 1.2 MHEV 110HP eDCT La Prima Otomatik Elektrikli - Benzinli 1.749.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.649.900 TL

Fiat 600e Fiyat Listesi Ocak 2026

Fiat 600e Fiyat Listesi Ocak 2026
  • 115 kW/156 HP - 54 kwh La Prima La Prima Otomatik Elektrikli 1.969.900 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fiat 600 Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2026

Fiat 600 Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2026
  • 1.2 145 hp MHEV Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.697.900 TL

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ocak 2026

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ocak 2026

Topolino Standart Otomatik Elektrikli 649.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 559.900 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın