Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çinli otomobil devi BYD, 6 Ocak'tan itibaren geçerli fiyatlarını yayımladı. Yüksek performanslı ve yenilikçi tasarımlarıyla C-SUV segmentinde ve tam elektrikli otomobil piyasasında zirveye oturan marka, küresel piyasaları altüst etti. Geçtiğimiz yılki satış rekorlarının ardından markanın zamlı fiyatları ise dikkat çekti. BYD ATTO 3, Aralık ayında 2.119.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu, Ocak 2026'da ise 2.209.000 TL başlangıç fiyatı ile satışta!

Uyarı: BYD tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın resmi sitesinden alınan fiyatların ise sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini unutmayınız.