Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 16:23

Çinli otomobil devi BYD, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. ATTO 3 modeliyle 2023 yılında Türkiye pazarına giriş yapan BYD, elektrikli otomobil satışlarında zirveye oturdu. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası tarafından bildirilen 2025 yılı üretim ve satış verileri, BYD'nin küresel piyasalardaki güçlü performansını gözler önüne serdi. Bu arada yılın ilk zammı da Dolphin, Seal, Tang ve Han modellerine yansıdı. Peki, Ocak ayında BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DMi, Seal ve Seal U EV'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, BYD'nin Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Güncel BYD Fiyat Listesi

Güncel BYD Fiyat Listesi

Çinli otomobil devi BYD, 6 Ocak'tan itibaren geçerli fiyatlarını yayımladı. Yüksek performanslı ve yenilikçi tasarımlarıyla C-SUV segmentinde ve tam elektrikli otomobil piyasasında zirveye oturan marka, küresel piyasaları altüst etti. Geçtiğimiz yılki satış rekorlarının ardından markanın zamlı fiyatları ise dikkat çekti. BYD ATTO 3, Aralık ayında 2.119.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu, Ocak 2026'da ise 2.209.000 TL başlangıç fiyatı ile satışta! 

Uyarı: BYD tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın resmi sitesinden alınan fiyatların ise sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini unutmayınız.

BYD ATTO 2 Fiyat Listesi Ocak 2026

BYD ATTO 2 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BYD ATTO 2 130 kW Boost - 1.575.000 TL 

  • BYD ATTO 2 130 kW Comfort - 1.680.000 TL

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Ocak 2026

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BYD DOLPHIN 150 kW Comfort - 1.719.000 TL

  • BYD DOLPHIN 150 kW Design - 1.859.000 TL

(Kampanyalı Fiyatı *)

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ocak 2026

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ocak 2026
  • BYD ATTO 3 150 kW Design - 2.209.000 TL

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Ocak 2026

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Ocak 2026
  • BYD SEAL U EV 160 kW Design - 2.489.000 TL
BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Ocak 2026

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Ocak 2026
  • BYD SEAL U DM-i 160 kW Design - Fiyatlar henüz belli olmadı!

BYD SEAL Fiyat Listesi Ocak 2026

BYD SEAL Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BYD SEAL 160 kW Design 2.489.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.369.000 TL 

  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 3.999.000 TL

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Ocak 2026

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BYD SEALION 7 160kW Design - 2.489.000 TL 

  • BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence - 4.109.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Ocak 2026

BYD HAN Fiyat Listesi Ocak 2026
  • BYD HAN 380 kW AWD Executive - 4.779.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Ocak 2026

BYD TANG Fiyat Listesi Ocak 2026
  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 5.314.000 TL

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
