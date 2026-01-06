Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çinli otomobil devi BYD, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. ATTO 3 modeliyle 2023 yılında Türkiye pazarına giriş yapan BYD, elektrikli otomobil satışlarında zirveye oturdu. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası tarafından bildirilen 2025 yılı üretim ve satış verileri, BYD'nin küresel piyasalardaki güçlü performansını gözler önüne serdi. Bu arada yılın ilk zammı da Dolphin, Seal, Tang ve Han modellerine yansıdı. Peki, Ocak ayında BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DMi, Seal ve Seal U EV'nin fiyatları ne kadar oldu?
İşte, BYD'nin Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri
Güncel BYD Fiyat Listesi
BYD ATTO 2 Fiyat Listesi Ocak 2026
BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Ocak 2026
BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ocak 2026
BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Ocak 2026
BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Ocak 2026
BYD SEAL Fiyat Listesi Ocak 2026
BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Ocak 2026
BYD HAN Fiyat Listesi Ocak 2026
BYD TANG Fiyat Listesi Ocak 2026
