onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ocak 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Ocak 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları BMW
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 16:34

Alman otomobil üreticisi BMW, yeni yıla güncellenen fiyatları ile giriş yaptı. Otomobilde lüks ve konfor arayanların tercihi BMW, geçtiğimiz yıl dünyanın en değerli 3. otomobil markası oldu. Global pazarda, otomobil tutkunlarının gözdesi olan marka, Ocak ayında güncellenen fiyatları ile ise bir kez daha gözleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Ocak ayında BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Ocak ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BMW Ocak 2026 Fiyat Listesi

BMW Ocak 2026 Fiyat Listesi

Almanya otomobil devi BMW, 7 Ocak'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. 2026 model otomobillerin yer aldığı 'Perakende Satış Azami Fiyat Listesinde' BMW 1 serisi, 3.550.400 TL'den başlayan fiyatlarla yerini aldı. BMW X1 ise Ocak ayında 5.196.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.  

Uyarı: BMW tarafından duyurulan 'Azami Satış Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir! 

Yeni BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

Yeni BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin 3.550.400 TL 

  • Yeni BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin 3.836.700 TL

Yeni BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

Yeni BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin 170 bg 3.987.700 TL 

  • BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin 170 bg 4.252.100 TL

BMW 2 Serisi Active Tourer Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BMW 230e xDrive Active Tourer Luxury Line Plug-in Hybrid - Benzin 4.769.800 TL 

  • BMW 230e xDrive Active Tourer M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 5.099.200 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BMW 320i Sedan Sport Line 5.137.900 TL

  • BMW 320i Sedan M Sport 5.564.500 TL

  • BMW 320i Sedan 50 Jahre Edition 6.202.700 TL

Yeni BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

Yeni BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW 4 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Coupé M Sport 6.361.300 TL

  • BMW 420i Coupé Edition M Sport 7.159.300 TL

BMW 4 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 430i xDrive Cabrio M Sport  9.298.700 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Gran Coupé Gran Coupé M Sport Benzin 6.183.800 TL 

  • BMW 420i Gran Coupé Gran Coupé Edition M Sport Benzin 6.994.100 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin 7.958.200 TL 

  • BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Benzin 8.460.000 TL 

BMW 520d xDrive Sedan Fiyat Listesi

  • BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel 10.462.700 TL

  • BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Dizel 11.513.600 TL

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel 19.489.600 TL

  • BMW 740d xDrive Sedan M ExcellenceMild Hybrid - Dizel 20.469.100 TL

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW 8 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Coupé M Sport 19.585.200 TL

BMW 8 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Cabrio M Sport 20.316.900 TL

BMW 8 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Gran Coupé M Sport 20.129.400 TL

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BMW X1 xDrive25e X-Line Elektrik- Benzin 5.196.100 TL

  • BMW X1 xDrive25e M Sport Elektrik - Benzin 5.369.600 TL

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026
  • BMW X2 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin - 5.212.100 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Ocak 2026
  • BMW Z4 sDrive30i M Sport 7.880.000 TL

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni BMW M2 M Benzin 13.757.700 TL 

  • Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin 16.774.800 TL 

  • BMW M3 Touring M xDrive M Benzin 17.049.600 TL 

  • BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin 17.388.000 TL

  • BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin 17.733.100 TL 

  • BMW M5 Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin 22.035.600 TL 

  • Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid - Benzin 22.148.000 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Elektrik 9.509.800 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Touring Elektrik 9.608.100 TL 

  • BMW i7 M70 M Elektrik 15.205.500 TL 

  • BMW X1 M35i xDrive M Benzin 7.343.700 TL 

  • BMW X2 M35i xDrive M Benzin 7.438.900 TL

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrikli 10.714.500 TL

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport 218 bG 5.568.200 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport 6.148.600 TL

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 6.628.000 TL

  • BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 7.029.700 TL

  • BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 7.435.700 TL

  • BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 7.820.300 TL

  • BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik 7.587.100 TL

  • BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik 7.971.800 TL

  • BMW i5 BMW i5 M60 xDrive M Elektrik 9.509.800 TL

  • BMW i5 M60 xDrive Touring M Elektrik 9.608.100 TL

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 13.267.900 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence 13.752.200 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive 15.205.500 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BMW iX1 Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW iX1 Fiyat Listesi Ocak 2026
blog2.araba.com

  • BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 3.819.500 TL 

  • BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik 4.020.500 TL

  • BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 4.116.100 TL

BMW iX2 Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW iX2 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 3.876.800 TL 

  • BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 4.228.600 TL

BMW iX Fiyat Listesi Ocak 2026

BMW iX Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik 9.614.500 TL 

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik 10.714.500 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın