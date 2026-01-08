Ocak 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil devi Suzuki, yeni yılda güncellenen fiyatlarını duyurdu. Motor performansı ve üstün kalitesiyle adından söz ettiren Suzuki, SUV hibrit modelleriyle otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. Markanın en çok tercih edilen modellerinden S-Cross ve Vitara yenilenen fiyatlarıyla 2026'ya da hazır gibi görünüyor. Peki, Ocak ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Suzuki'nin Ocak ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi
Suzuki Ocak 2026 Fiyat Listesi
Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2026
Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2026
Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ocak 2026
