Ocak 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 15:00

Japon otomobil devi Suzuki, yeni yılda güncellenen fiyatlarını duyurdu. Motor performansı ve üstün kalitesiyle adından söz ettiren Suzuki, SUV hibrit modelleriyle otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. Markanın en çok tercih edilen modellerinden S-Cross ve Vitara yenilenen fiyatlarıyla 2026'ya da hazır gibi görünüyor. Peki, Ocak ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Ocak ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Suzuki Ocak 2026 Fiyat Listesi

Japon otomobil devi Suzuki, Ocak ayında geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' yayımladı. Markanın klasikleşmiş modellerinden Yeni Swift Hibrit, Ocak ayında 2.079.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Uyarı: Suzuki tarafından belirlenen fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatların, dönemlik ya da sınırlı sayıdaki kampanyalara, ödeme yöntemlerine ve opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini de bilmelisiniz!

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.079.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.109.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2026

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.169.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.069.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.339.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.289.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.349.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.299.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.659.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.609.000 TL

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.049.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 1.999.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.099.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.049.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.259.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.209.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.309.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.259.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.279.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.229.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.329.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.279.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.579.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.529.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.629.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.579.000 TL

