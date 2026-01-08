onedio
article/share
Ocak 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 15:00

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yeni yılda güncellenen fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yıl D segmentindeki SUV modellerine adından söz ettiren Volkswagen, en çok satanlar listesinde yerini aldı. Yıllardır değişmeyen kalite anlayışı, lüks ve konforu bir araya getiren marka imajı ile gücüne güç katan Volkswagen, ID.4, ID.7 ve Yeni Tayron ile yeni yılda da adından söz ettirmeye hazır. Peki, Ocak ayında Volkswagen'in en popüler modelleri olan Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, TRoc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne oldu?

İşte, Volkswagen'in Ocak ayı için belirlenen güncel fiyatları:

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Volkswagen Fiyat Listesi Ocak 2026

Alman otomobil devi Volkswagen, 4 Ocak'tan itibaren geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' duyurdu. Markanın popüler modellerinden Tayron, bu ay 3.395.626 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Uyarı: Volkswagen tarafından duyurulan satış fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatların kampanyalar, farklı ödeme seçenekleri ve ek opsiyonlara göre değişkenlik gösterebileceğini ise unutmayınız.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 2.200.642 TL

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Ocak 2026

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 2.105.484 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.352.896 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.630.357 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.731.526 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 2.004.316 TL 

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.277.771 TL 

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.708.487 TL 

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.824.681 TL 

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.883.775 TL 

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.084.108 TL

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.090.455 TL 

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.618.333 TL 

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 2.953.891 TL 

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.140.201 TL 

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 3.349.550 TL

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - 4.811.965 TL

Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - 6.530.825 TL

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Ocak 2026

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life - 2.599.302 TL

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.913.825 TL

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.149.216 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.050.716 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.320.165 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 5.792.597 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.129.157 TL

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.395.626 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.486.778 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.341.200 TL

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.438.361 TL

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.631.683 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 4.727.843 TL

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - 2.466.079 TL

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGImpression - 3.333.523 TL 

  • Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSGImpression - 3.574.925 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGBusiness - 3.982.603 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGElegance - 4.421.333 TL 

  • Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSGElegance - 4.411.316 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line - 4.543.536 TL 

  • Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSGR-Line - 4.557.560 TL 

  • Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSGR-Line - 4.800.965 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGElegance - 6.671.058 TL 

  • Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line - 6.710.123 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line - 6.831.325 TL

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - 4.314.142 TL

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance - 10.473.355 TL

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line - 11.007.243 TL

