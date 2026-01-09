onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ocak 2026 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Ocak 2026 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 14:48

Almanya'nın önde gelen otomobil üreticisi Audi, yeni yılın ilk ayı olan Ocak ayı için güncellenen fiyatlarını duyurdu. 2018 yılında, tamamen elektrikli ilk otomobil modeli olan e-tron'u otomobil severlerle buluşturan Audi, her modelinde lüks ve konforu bir araya getirmeye devam ediyor. Ayrıca, yenilikçi ve modern tarzını da otomobillerine yansıtıyor. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 gibi popüler modellerinin Ocak 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Audi'nin Ocak ayı güncel fiyatları:

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Alman otomobil devi Audi, 6 Ocak'ta geçerli olmaya başlayan yeni fiyatlarını açıkladı. Markanın yenilenen modeli Q5, Ocak ayında 8.983.605 TL başlangıç fiyatıyla tüketicinin beğenisine sunuldu. Listede yer alan bir diğer dikkat çeken model ise Yeni Q3 oldu. Bu model ise 4.276.358 TL'lik başlangıç fiyatıyla otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Uyarı: Audi'nin belirlediği 'Noter (Tescil) Harcı Öncesi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Ancak bu fiyatlar, dönemsel kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstralar gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi A3 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3.261.795 TL 

  • A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic 4.083.302 TL 

  • A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic 3.424.815 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi A5 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 6.663.506 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 6.911.690 TL

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Ocak 2026

  • A6 Avant e-tron 7.324.465 TL 

  • A6 Sportback e-tron 7.160.035 TL

Audi Yeni A6 Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi Yeni A6 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 8.686.918 TL

  • A6 Sedan TDI quattro 150 kW S quattro 8.154.910 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Audi A8 Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi A8 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 26.840.413 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 22.427.465 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi Q2 Fiyat Listesi Ocak 2026
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 3.439.248 TL

Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic 4.276.358 TL

  • Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic 4.438.574 TL

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Audi Q4 40 e-tron 4.169.498 TL 

  • Audi Q4 Sportback 40 e-tron 4.318.670 TL

Audi Yeni Q5 Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi Yeni Q5 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Yeni Q5 Q5 TDI quattro 150 kW S tronic 8.983.605 TL

  • Yeni Q5 Q5 Sportback TDI quattro 150 kW S tronic 9.541.890 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Q6 SUV e-tron quattro 8.451.738 TL 

  • Q6 Sportback e-tron quattro 8.644.581 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi Q7 Fiyat Listesi Ocak 2026
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 10.630.886 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi Q8 Fiyat Listesi Ocak 2026
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 12.284.712 TL

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Ocak 2026

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Ocak 2026
  • Yeni e-tron GT quattro 11.140.767 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın