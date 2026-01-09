Araç Girmeyen Mahalle: Dünyanın En Dik Mahallelerinden Biri! Turist Akınına Uğruyor
Kolombiya’nın Medellín kentinde yer alan Comuna 13, yıllar boyunca ulaşılamayan yapısıyla anıldı. Dik yamaçlar yüzünden araç erişimi mümkün değildi. Mahalle sakinleri, eve ulaşmak için katlarca merdiven çıkmak zorunda kalıyordu. Sosyal izolasyon, suç ve yoksullukla birleşti. 2011 yılında hayata geçirilen sıra dışı ulaşım projesi ise tüm kaderi değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1970’lerden 1990’ların başına kadar Comuna 13, Medellín’in en tehlikeli bölgeleri arasında yer aldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Medellín yerel yönetimi, izolasyonu kırmak adına alışılmadık yöntem tercih etti
Yürüyen merdivenler yalnızca fiziksel erişimi değil, sosyal yapıyı da etkiledi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın