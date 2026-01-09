onedio
Araç Girmeyen Mahalle: Dünyanın En Dik Mahallelerinden Biri! Turist Akınına Uğruyor

Gökçe Cici
09.01.2026 - 15:12

Kolombiya’nın Medellín kentinde yer alan Comuna 13, yıllar boyunca ulaşılamayan yapısıyla anıldı. Dik yamaçlar yüzünden araç erişimi mümkün değildi. Mahalle sakinleri, eve ulaşmak için katlarca merdiven çıkmak zorunda kalıyordu. Sosyal izolasyon, suç ve yoksullukla birleşti. 2011 yılında hayata geçirilen sıra dışı ulaşım projesi ise tüm kaderi değiştirdi.

Kaynak

1970’lerden 1990’ların başına kadar Comuna 13, Medellín’in en tehlikeli bölgeleri arasında yer aldı

Karteller, silahlı gruplar ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, günlük hayatın parçası haline gelmişti. Kent geneli suç oranlarında dünya çapında kötü şöhret kazanırken, Comuna 13 en yüksek riskli alanlardan sayılıyordu.

Coğrafya ise tabloyu daha da ağırlaştırdı. Araç girişine izin vermeyen eğimli yamaçlar, mahalle sakinlerini şehir merkezinden kopardı. Ana yollara ulaşmak, yaklaşık 28 katlı bina yüksekliğine denk merdivenleri tırmanmayı gerektiriyordu. İş, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim sınırlanınca bölge zamanla gettolaştı.

Medellín yerel yönetimi, izolasyonu kırmak adına alışılmadık yöntem tercih etti

2011 yılında, yamaçlara entegre edilen açık hava yürüyen merdiven sistemi hizmete açıldı. Toplam 385 metre uzunluğundaki sistem, altı ayrı bölümden oluşuyordu.

Ücretsiz kullanılan merdivenler, mahalleyi San Javier metro istasyonuna bağladı. Önceden yarım saate yaklaşan yorucu tırmanış, dakikalar içinde tamamlanabilir hale geldi. Günlük hayat kolaylaştı, şehirle bağ yeniden kuruldu.

Yürüyen merdivenler yalnızca fiziksel erişimi değil, sosyal yapıyı da etkiledi

Mahalle sakinleri, iş imkanlarına daha rahat ulaşmaya başladı. Eğitim ve kamu hizmetlerine erişim hızlandı. İzolasyon hissi yerini hareketliliğe bıraktı.

Zamanla sokak sanatı, müzik ve kültürel etkinlikler ön plana çıktı. Renkli duvar resimleri, açık alan performansları ve hip-hop kültürü mahalle kimliğinin parçası haline geldi. Şiddetle anılan sokaklar, kültürle anılmaya başladı.

Günümüzde Comuna 13, Medellín’in en çok ziyaret edilen noktalarından sayılıyor. Yürüyen merdivenler, manzara seyri ve fotoğraf çekimi için cazibe merkezine dönüştü. Rehberli turlar, sokak lezzetleri ve teras manzaraları ziyaretçilere sunuluyor.Güvenlik algısı da büyük ölçüde değişti. Bölge, temel şehir önlemleri çerçevesinde gezilebilen alanlar arasında gösteriliyor.

