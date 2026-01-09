Araç Girmeyen Mahalle: Dünyanın En Dik Mahallelerinden Biri! Turist Akınına Uğruyor

Mahalle sakinleri, iş imkanlarına daha rahat ulaşmaya başladı. Eğitim ve kamu hizmetlerine erişim hızlandı. İzolasyon hissi yerini hareketliliğe bıraktı.

Zamanla sokak sanatı, müzik ve kültürel etkinlikler ön plana çıktı. Renkli duvar resimleri, açık alan performansları ve hip-hop kültürü mahalle kimliğinin parçası haline geldi. Şiddetle anılan sokaklar, kültürle anılmaya başladı.

Günümüzde Comuna 13, Medellín’in en çok ziyaret edilen noktalarından sayılıyor. Yürüyen merdivenler, manzara seyri ve fotoğraf çekimi için cazibe merkezine dönüştü. Rehberli turlar, sokak lezzetleri ve teras manzaraları ziyaretçilere sunuluyor.Güvenlik algısı da büyük ölçüde değişti. Bölge, temel şehir önlemleri çerçevesinde gezilebilen alanlar arasında gösteriliyor.