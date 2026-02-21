onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fransa'da Yamaç Paraşütü Yapan Bir Sporcunun Yaşadığı Kaza Kamerasına Anbean Yansıdı

Fransa'da Yamaç Paraşütü Yapan Bir Sporcunun Yaşadığı Kaza Kamerasına Anbean Yansıdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.02.2026 - 20:57

İçerik Devam Ediyor

Yamaç paraşütü, uçma hissini yaşamak isteyenler için eşsiz bir tutku olsa da yükseklik ve kontrol kaybı ihtimali yüzünden pek çok kişi buna cesaret edemiyor. İnce iplerle havada asılı kalma fikri bir yanda adrenalin dolu bir macera fakat diğer yandan hayati bir risk. Özellikle yaşanan kazalar da bu deneyimi yaşamak isteyenleri tedirgin ediyor. 

Fransa'da bir sporcu, paraşütle atladığı sırada ciddi bir kaza yaşadı ve paraşütün ipleri birbirine dolandı. Sporcunun o anları kamerasına anbean yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mucize kurtuluş dedikleri.

Mucize kurtuluş dedikleri.

Fransa, Mont Blanc bölgesindeki Chamonix kasabasında gerçekleşen kazada sporcunun vücudunda pek çok kırık olduğu ve akciğerlerinin söndüğü öğrenildi. Uyluk kemiği, omuz ve omurgasında 4 kırık bulunan sporcunun böyle ciddi bir kazayı yaralı atlatmasını ise çarptığı ağaçlar sağladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın