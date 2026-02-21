Fransa'da Yamaç Paraşütü Yapan Bir Sporcunun Yaşadığı Kaza Kamerasına Anbean Yansıdı

Yamaç paraşütü, uçma hissini yaşamak isteyenler için eşsiz bir tutku olsa da yükseklik ve kontrol kaybı ihtimali yüzünden pek çok kişi buna cesaret edemiyor. İnce iplerle havada asılı kalma fikri bir yanda adrenalin dolu bir macera fakat diğer yandan hayati bir risk. Özellikle yaşanan kazalar da bu deneyimi yaşamak isteyenleri tedirgin ediyor.

Fransa'da bir sporcu, paraşütle atladığı sırada ciddi bir kaza yaşadı ve paraşütün ipleri birbirine dolandı. Sporcunun o anları kamerasına anbean yansıdı.