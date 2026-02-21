onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
2026 Kış Olimpiyatları'nda Buz Pateni Gösterisini Kaydeden Kameramanın Performansı Beğeni Topladı

2026 Kış Olimpiyatları'nda Buz Pateni Gösterisini Kaydeden Kameramanın Performansı Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.02.2026 - 19:35 Son Güncelleme: 21.02.2026 - 19:36

İçerik Devam Ediyor

Bu sene İtalya’nın ev sahipliği yaptığı 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, 6 Şubat’ta Milano’daki San Siro Stadyumu’nda düzenlenen görkemli bir törenle başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen başarılı sporcular, kış sporlarının farklı disiplinlerinde mücadele veriyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Olimpiyatlardan birbirinden ilginç görüntüler de geliyor.

Buz pateni gösterisini kaydeden Jordan Cowan'ın performansı sosyal medyada viral oldu. Buz pateni gösterilerini pistten kaydeden ilk kişi olan Cowan'ın buz pistiyle uyumlu beyaz kostümü ve estetik duruşuyla sadece bir kameraman değil, aynı zamanda performansın da bir parçası gibi göründüğü o anlar beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki kimdir Jordan Cowan?

Peki kimdir Jordan Cowan?

Jordan Cowan, artistik buz pateni dünyasında hem bir sporcu hem de bir görsel sanatçı olarak devrim yaratan bir isim. Eski profesyonel buz dansçısı olan Cowan, profesyonel olmasının verdiği teknik hakimiyetle, ağır kamera ekipmanlarıyla buz üzerinde yüksek hızda manevralar yapabiliyor. Bu sayede de, Olimpiyat tarihinde yarışma sırasında piste çıkan ilk kameraman oldu. 'On Ice Perspectives' projesiyle tanınan Amerikalı kameraman, sporcuların hızına ve dönüşlerine eşlik ederek izleyiciye sanki buzun üzerindeymiş hissi veren, sarsıntısız ve sinematik çekimler sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın