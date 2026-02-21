2026 Kış Olimpiyatları'nda Buz Pateni Gösterisini Kaydeden Kameramanın Performansı Beğeni Topladı

Bu sene İtalya’nın ev sahipliği yaptığı 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, 6 Şubat’ta Milano’daki San Siro Stadyumu’nda düzenlenen görkemli bir törenle başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen başarılı sporcular, kış sporlarının farklı disiplinlerinde mücadele veriyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Olimpiyatlardan birbirinden ilginç görüntüler de geliyor.

Buz pateni gösterisini kaydeden Jordan Cowan'ın performansı sosyal medyada viral oldu. Buz pateni gösterilerini pistten kaydeden ilk kişi olan Cowan'ın buz pistiyle uyumlu beyaz kostümü ve estetik duruşuyla sadece bir kameraman değil, aynı zamanda performansın da bir parçası gibi göründüğü o anlar beğeni topladı.