Bad Bunny'nin Konserine Giden Wanda Nara'nın Dikkat Çekmek İçin Girdiği Haller Dünyanın Diline Düştü

21.02.2026 - 19:11

Bir dönem ülkemizde çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara yine benzer meselelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Galatasaraylı futbolcu Icardi'nin ülkemize gelmesi ile hayatımıza 'yenge' olarak giren Wanda Nara, Icardi'yi aldatmasıyla bitmek bilmeyecek bir magazin gündeminin fitilini ateşlemişti. Icardi şimdi model China Suarez ile sakin aşk hayatına devam ediyor. Wanda Nara ise kendisine çiçek göndermek gibi, yaptığı garip hamlelerle sık sık gündeme geliyor. 

Wanda Nara şimdi de Bad Bunny konserinde görüldü. Başarılı şarkıcının dikkatini çekmek için girdiği haller ise dillere düştü.

Bad Bunny son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Bad Bunny son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Super Bowl'da yaptığı gösteri ile tüm dünyayı sallayan Bad Bunny, zaten geniş olan hayran kitlesini daha da büyüttü. Şarkısının ve gösterisinin yanı sıra verdiği siyasi mesajla da dikkat çeken Bad Bunny, öncesinde 6 Grammy Ödülü , 17 Latin Grammy Ödülü , 16 Billboard Müzik Ödülü ve 54 Billboard Latin Müzik Ödülü  almıştı. 

Bu popülarite Wanda Nara'nın da hoşuna gitmiş olacak ki, konserinde yerini aldı. Fakat ne kadar uğraşırsa uğraşsın Bad Bunny'nin dikkatini çekmeyi başaramadı. O anları ise başka bir dinleyici tarafından kaydedildi.

