Bad Bunny'nin Konserine Giden Wanda Nara'nın Dikkat Çekmek İçin Girdiği Haller Dünyanın Diline Düştü

Bir dönem ülkemizde çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara yine benzer meselelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Galatasaraylı futbolcu Icardi'nin ülkemize gelmesi ile hayatımıza 'yenge' olarak giren Wanda Nara, Icardi'yi aldatmasıyla bitmek bilmeyecek bir magazin gündeminin fitilini ateşlemişti. Icardi şimdi model China Suarez ile sakin aşk hayatına devam ediyor. Wanda Nara ise kendisine çiçek göndermek gibi, yaptığı garip hamlelerle sık sık gündeme geliyor.
Wanda Nara şimdi de Bad Bunny konserinde görüldü. Başarılı şarkıcının dikkatini çekmek için girdiği haller ise dillere düştü.
Bad Bunny son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.
