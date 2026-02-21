onedio
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Sunucu Merve Dinçkol'dan Bebek Haberi!

Ecem Dalgıçoğlu
21.02.2026 - 18:11

Geçtiğimiz yıl mutluluklarını nikâh masasına taşıyan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile sunucu Merve Dinçkol, evliliklerini taçlandıran güzel bir haberle gündeme geldi. Mutluluklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, bebek beklediklerini “Ramazan bereketiyle geldi” notuyla duyurarak sevenlerinden tebrik mesajı aldı.

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile sunucu Merve Dinçkol, geçen yıl birçok ünlü ismin katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, evlilikleri boyunca özel hayatlarını çok fazla ön plana çıkarmadan, uyumlu halleriyle magazin gündeminde yer aldı. Feyyaz Şerifoğlu’nun oyunculuk kariyeri, Merve Dinçkol’un ise ekranlardaki başarılı sunuculuğu dikkat çekmişti.

Mutlu evlilikten beklenen haber ise gecikmedi. Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Çift, bu güzel haberi “Ramazan bereketiyle geldi” notuyla paylaşarak takipçilerini duygulandırdı. Kısa sürede tebrik mesajlarıyla dolup taşan paylaşım, magazin dünyasında da büyük ilgi gördü.

