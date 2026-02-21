Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Sunucu Merve Dinçkol'dan Bebek Haberi!
Geçtiğimiz yıl mutluluklarını nikâh masasına taşıyan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile sunucu Merve Dinçkol, evliliklerini taçlandıran güzel bir haberle gündeme geldi. Mutluluklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, bebek beklediklerini “Ramazan bereketiyle geldi” notuyla duyurarak sevenlerinden tebrik mesajı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile sunucu Merve Dinçkol, geçen yıl birçok ünlü ismin katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutlu evlilikten beklenen haber ise gecikmedi. Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın