onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sevdiğim Sensin'deki Yürüyen Merdiven Sahnesi Eleştirildi!

Sevdiğim Sensin'deki Yürüyen Merdiven Sahnesi Eleştirildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.02.2026 - 16:55

Star TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Sevdiğim Sensin, oyuncu kadrosuyla ve reyting başarısıyla dikkat çekmişti. Yayınlanan bölümdeki bir sahnesiyle gündeme gelen dizi, köyden büyükşehire gelen bir karakter üzerinden kurgulanan sahneyle sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Sevdiğim Sensin, daha ilk bölümlerinden itibaren perşembe akşamlarının reyting yarışını kızıştırmayı başardı.

Star TV’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Sevdiğim Sensin, daha ilk bölümlerinden itibaren perşembe akşamlarının reyting yarışını kızıştırmayı başardı.

Star TV’nin perşembe akşamları yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir paylaşırken, ikili oyunculuklarıyla da dikkat çekiyor.

Güçlü hikayesiyle kısa sürede izleyicinin dikkatini çeken Sevdiğim Sensin, aynı gün yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı’na ilk bölümden itibaren ciddi bir rakip oldu.

Star TV’de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde yer alan bir sahne ise izleyiciler arasında tartışma konusu oldu.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın