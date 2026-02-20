Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Kalan Leyla Lydia Tuğutlu Ortaya Çıktı!
Ekranlardan bir süredir uzak kalan Leyla Lydia Tuğutlu, verdiği dergi pozlarıyla uzun zaman sonra yeniden gündeme geldi. Objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, doğal güzelliği ve zarif duruşuyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
Uzun süredir yeni bir televizyon projesiyle karşımıza çıkmayan Leyla Lydia Tuğutlu’nun ekranlara ara verip vermediği merak konusu oldu.
