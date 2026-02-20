onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Kalan Leyla Lydia Tuğutlu Ortaya Çıktı!

Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Kalan Leyla Lydia Tuğutlu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.02.2026 - 14:51

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Leyla Lydia Tuğutlu, verdiği dergi pozlarıyla uzun zaman sonra yeniden gündeme geldi. Objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, doğal güzelliği ve zarif duruşuyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun süredir yeni bir televizyon projesiyle karşımıza çıkmayan Leyla Lydia Tuğutlu’nun ekranlara ara verip vermediği merak konusu oldu.

Uzun süredir yeni bir televizyon projesiyle karşımıza çıkmayan Leyla Lydia Tuğutlu’nun ekranlara ara verip vermediği merak konusu oldu.

Hem güzelliği hem de dramatik rollerdeki güçlü performansıyla adından söz ettiren oyuncu, son yıllarda daha seçici bir kariyer rotası izliyor.

Tuğutlu’yu son olarak tarihi dizi Uyanış: Büyük Selçuklu’da canlandırdığı “Elçin Hatun” karakteriyle izlemiştik. 2020–2022 yılları arasında yayınlanan yapımın ardından oyuncu yeni bir dizi ya da film projesiyle ekrana dönmedi. Ondan önce ise Kızım dizisindeki Candan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. 

Kariyerinde dönüm noktası sayılabilecek işlerden biri kuşkusuz Karadayı oldu. Ardından Kiralık Aşk’ta “İz” karakteriyle, sinema tarafında da Delibal filmiyle geniş kitlelere ulaşmıştı.

Bir süredir ekranlardan ve magazin gündeminden uzak kalan Leyla Lydia Tuğutlu, verdiği dergi pozlarıyla uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın