Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Kalan Leyla Lydia Tuğutlu Ortaya Çıktı!

Hem güzelliği hem de dramatik rollerdeki güçlü performansıyla adından söz ettiren oyuncu, son yıllarda daha seçici bir kariyer rotası izliyor.

Tuğutlu’yu son olarak tarihi dizi Uyanış: Büyük Selçuklu’da canlandırdığı “Elçin Hatun” karakteriyle izlemiştik. 2020–2022 yılları arasında yayınlanan yapımın ardından oyuncu yeni bir dizi ya da film projesiyle ekrana dönmedi. Ondan önce ise Kızım dizisindeki Candan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Kariyerinde dönüm noktası sayılabilecek işlerden biri kuşkusuz Karadayı oldu. Ardından Kiralık Aşk’ta “İz” karakteriyle, sinema tarafında da Delibal filmiyle geniş kitlelere ulaşmıştı.