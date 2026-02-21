Manifest'in Esin'i Sosyal Medyada Linçlenmesi Hakkında Konuştu
Sevilen kır grubu Manifest üyelerinden Esin Bahat'a dış görünüşüyle alakalı sosyal medyada acımasızca yorumlar yapılıyordu. Söz konusu linçlemeler hakkında hukuki sürece başvurulurken Esin'den bu konuda açıklama geldi.
KAYNAK: Hitmakers/ Arem & Arman
Manifest grubu Arem & Arman'ın YouTube kanalındaki Hitmakers programına konuk oldu.
Esin'in linçlere yanıtını buradan izleyebilirsiniz:
