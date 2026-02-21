Manifest'in Esin'i Sosyal Medyada Linçlenmesi Hakkında Konuştu

Manifest kızları kariyerlerine dair merak edilenleri yanıtlarken sosyal medyada dış görünüşüne gelen linçlere karşı hukuki yola başvuran Esin Bahat bu konuda açıklama yaptı. Esin Bahat kendisine yapılan linçlemeler hakkında 'Gelen linçlere tabii ki üzülüyorum. Görüntümle alakalı paylaşılan şeylere çok gülüyorum. Ama bunun sistematik bir şekilde bir insanın psikolojisini altüst etmek için yapıldığında kendim için değil kimse için istemem' dedi.