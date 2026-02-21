onedio
Manifest'in Esin'i Sosyal Medyada Linçlenmesi Hakkında Konuştu

Esra Demirci
21.02.2026 - 13:55

Sevilen kır grubu Manifest üyelerinden Esin Bahat'a dış görünüşüyle alakalı sosyal medyada acımasızca yorumlar yapılıyordu. Söz konusu linçlemeler hakkında hukuki sürece başvurulurken Esin'den bu konuda açıklama geldi.

KAYNAK: Hitmakers/ Arem & Arman

Manifest grubu Arem & Arman'ın YouTube kanalındaki Hitmakers programına konuk oldu.

Manifest kızları kariyerlerine dair merak edilenleri yanıtlarken sosyal medyada dış görünüşüne gelen linçlere karşı hukuki yola başvuran Esin Bahat bu konuda açıklama yaptı. Esin Bahat kendisine yapılan linçlemeler hakkında 'Gelen linçlere tabii ki üzülüyorum. Görüntümle alakalı paylaşılan şeylere çok gülüyorum. Ama bunun sistematik bir şekilde bir insanın psikolojisini altüst etmek için yapıldığında kendim için değil kimse için istemem' dedi.

Esin'in linçlere yanıtını buradan izleyebilirsiniz:

