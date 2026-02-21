Özgü Namal, Biyoenerji Uzmanı Ercan Han Üşümez'le Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi
Kıskanmak dizisinin başrolü Özgü Namal'ın biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Söz konusu aşk iddiası uzun süre gündemi meşgul ederken Özgü Namal bu iddiaya yanıt verdi.
KAYNAK: Habertürk/ Atakan Makar
Kızıl Goncalar'ın ardından Kıskanmak dizisinin başrolü olan Özgü Namal'ın ismi aşk iddialarına karışmıştı.
Özgü Namal, ünlü biyoenerji uzmanıyla aşk yaşadığını doğruladı.
