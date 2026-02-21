onedio
Özgü Namal, Biyoenerji Uzmanı Ercan Han Üşümez'le Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2026 - 12:42

Kıskanmak dizisinin başrolü Özgü Namal'ın biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Söz konusu aşk iddiası uzun süre gündemi meşgul ederken Özgü Namal bu iddiaya yanıt verdi.

KAYNAK: Habertürk/ Atakan Makar

Kızıl Goncalar'ın ardından Kıskanmak dizisinin başrolü olan Özgü Namal'ın ismi aşk iddialarına karışmıştı.

2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Özgü Namal'ın kalbi boştu. Kariyerine muazzam bir işle geri dönen Özgü Namal'ın biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özgü Namal bu konuya açıklık getirdi.

Özgü Namal, ünlü biyoenerji uzmanıyla aşk yaşadığını doğruladı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Özgü Namal, biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile aşk yaşadığına dair çıkan haberler hakkında 'Eyvahlar olsun, biz akıllı çıktık! Aşk devam, her şey yolunda' diyerek, birlikteliği doğruladı.

